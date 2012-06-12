Ölüdeniz'de 110 artçı sarsıntı

MUĞLA

Depremin ardından en büyüğü depremden 5 dakika sonra 4.9 büyüklüğünde olmak üzerine 110 civarında sarsıntı kaydedildi. Artçı sarsıntıların birkaç gün daha sıklıkları ve büyüklükleri azalarak devam etmesi bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Fethiye Ölüdeniz açıklarında aletsel büyüklüğü 6 şiddetindeki deprem ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, 19 kilometre odak derinlikte meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) verilerine göre 1926 yılından bu yana bölgede büyüklüğü 5.4 ile 7.1 arasında değişen 8 deprem yaşanmış.