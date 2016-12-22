Yeni kordon bölgesinde sahilde gezenler, deniz yüzeyinde bir

caretta caretta

nın hareketsiz halde olduğunu fark edip, durumu belediyeye bildirdi.

Belediye ekipleri de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezinden (DEKUM) yardım istedi.

DEKUM çalışanı Mehmet Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, öldüğü belirlenen caretta carettanın 40 kilogram olduğunu ve dış yüzeyinde herhangi bir yara bulunmadığını belirtti. Sert, kaplumbağanın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Dardanos Yerleşkesi'ndeki DEKUM'da otopsi yapacaklarını bildirdi.

Sert, "Caretta Caretta'nın dün buraya geldiği ve canlı olduğu konuşuluyor. O süreçte bize ulaşsalardı belki şu an canlı tutabilirdik kendisini. Tabii ölüm nedeni belli değil. Belki bir olta iğnesi yutmuş olabilir. Ya da çevredeki başka canlılar kendisini öldürmüş olabilir. Bunu yapacağımız otopsi sonucunda öğreneceğiz. Bu canlılar görüldüklerinde ÇOMÜ'nün Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezine ulaşılabilirse nesli tükenmekte olan bu türü koruma altına almayı başarabiliriz." dedi.

AA