Öldürülen bebekler bizim çocuklarımızdır

MARDİN - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Dün daha Mısır'da gerçekleşen katliam, Suriye'de kimyasal silahla gerçekleşen katliam bizi öldürmüştür. Orada ölen bebekler, çocuklar bizim çocuklarımızdır. Arasına ayırım koyamayız" dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Demirtaş, beraberinde BDP Mardin Milletvekili Erol Dora ve parti yöneticileri ile Nusaybin ilçesine geçti.



Türkiye'nin sınırın diğer yanında PYD yetkilileri ve yüksek konsey ile diyalog içerisinde sorunları çözmek istediğini ifade eden Demirtaş, hükümetten bu diyaloğu daha da geliştirmesini beklediklerini dile getirdi.



Demirtaş, en kısa zamanda Nusaybin'deki sınırın hem ticarete hem insan geçişine açılmasını beklediklerine dikkati çekerek, "Bu konuda girişmlerimiz sürüyor. Umut ediyorum sınırın öbür tarafında da, yani sınırı kontrolünde bulunduran Esed güçleri bu konuda artık işlerin böyle yürümediğini, yürümeyeceğini görecekler ve o sınırı teslim etmeleri gereken kim ise ona en kısa zamanda teslim edecekler" diye konuştu.



Suriye ve Mısır'daki katliamlara da değinen Demirtaş, şunları kaydetti:



"Katliam ve zulüm hepimize yapılıyor. Bu Mısır'da, Şam'da, Halep'te, Libya'da, Lübnan'da Filistin ve Irak'a kadar zulum gören halkların mazlumların kendisidir. Hiçbirisinin arasına fark ve ayırım koyamayız. Mısır'da gerçekleşen katliam, Suriye'de kimyasal silahla gerçekleşen katliam bizi öldürmüştür. Orada ölen bebekler, çocuklar bizim çocuklarımızdır. Arasına ayırım koyamayız"



Çözüm süreci



Demirtaş, Türkiye'de Kürt sorununun çözümü çabalarında sonuç alındıkça bunların somut adımlara dönüşeceğini ve bunun bölgeye de etkisinin olacağını belirtti.



Herkesin bu işe iyi niyetle yaklaşmasını temenni ettiklerine işaret eden Demirtaş, ''Bu, hem Türkiye'nin dış politikada etki gücünü artırır hem de özellikle barışın sağlanması konusunda etkili olmasını sağlar. Diğer tarafta Kürtlerin kendi yaşadıkları bölgede o ülkeyle birlikte sorunlarını çözmesi diğer halklara bir umut olur, bir heyecan yaratır. Bu nedenle yürüttüğümüz çalışmalar sıradan çalışmalar değil. İsrail'den Filistin'e, Tahran'dan Bağdat'a kadar etkisi olabilecek görüşmelerdir" diye konuştu.





AA