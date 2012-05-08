''Okulumdan Olimpiyat Oyunlarına'' projesi başladı

İSTANBUL - Londra 2012 Olimpiyat Oyunları sponsoru Procter&Gamble (P&G) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ''Okulumdan Olimpiyat Oyunlarına'' projesini başlattı.



P&G ve TMOK işbirliği ile Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan ''Okulumdan Olimpiyat Oyunlarına'' projesinin detayları, P&G Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Karpat ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısı ile paylaşıldı.



Türkiye'de olimpiyat oyunları bilincini geliştirmek ve olimpik hareketi yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Türkiye'deki çocukların hayatını sporla iyileştirmek ve barış, sevgi, hoşgörü, fair play kavramlarıyla beslenen spor ve olimpiyat oyunları ruhunu çocuklarla buluşturmak hedefleniyor.



Projeye ilişkin bilgi veren P&G Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Karpat, Olimpik Hareketi doğru zamanda ve doğru platformda başlatmak adına bir araştırma yaptıklarını belirterek, ''Türkiye'nin 7 bölgesini temsilen seçilen bin 469 kişi ile görüşülerek yapılan 'Spor alışkanlıkları ve Olimpiyat Oyunlarına Bakış' araştırması, ailelerin çocuklarını sağlıklı yaşam ve spora yönlendirme konusunda istekli olup, bu konuda teşvik ve desteğe ihtiyaç duyduklarını ortaya koydu'' dedi.



Spor yapan çocukların neredeyse yarısının spor aktivitelerini okuldaki beden eğitimi derslerinde ya da okul takımlarında gerçekleştirdiklerini tespit ettiklerini vurgulayan Karpat, şunları kaydetti:



''Bu veriler ve izlenimler ışığında, Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde, TMOK ile beraber 'Okulumdan Olimpiyat Oyunlarına' projesini gerçekleştirdik. En büyük arzumuz, proje ile çocuklarımızın okul çağında düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmalarına ve daha özgüvenli, sosyal, başarılı ve sağlıklı bireyler olarak hayata katılmalarını sağlamak. P&G olarak, projeye bir milyon liraya yakın kaynak ayırıyoruz. 2020 yılına kadar bir milyon gencimizi sporla tanıştırmak istiyoruz.''



Saffet Karpat, proje çerçevesinde tüketicilerin Mayıs ve Haziran ayında sürecek olan ''1 paket=1 destek'' kampanyası ile aldığı bütün P&G ürünleri ile çocukların spor yapmasına katkı sağlayacağını belirterek, ''P&G olarak sponsorluğumuzun odağında yıllardır ürünlerimizle hayatlarını kolaylaştırdığımız anneleri desteklemek var. 'Annelerin Gururlu Sponsoru' olarak, sporcu annelerine ve onların nezdinde tüm annelere 'Teşekkürler Anne' kampanyasını başlattık. Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat sporcularının annelerini de tüm anneler adına destekleyeceğiz. Üç sporcumuzun annesine sponsor olduk ve çocuklarının heyecanına ortak olmak için onları Londra'ya götürüyoruz'' diye konuştu.



-''Türkiye'de yeni neslin spora olan merakı artıyor''



TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de genç ve çocuk nüfusun fazla olduğu Türkiye'nin spor konusunda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, ''P&G ile birlikte yaptığımız araştırmaya göre, ailelerin yüzde 75'i çocuğunun profosyonel sporcu olmasını istiyor. Türkiye'de yeni neslin spora olan merakı da artıyor. Okulumdan Olimpiyat Oyunlarına projesi ile Türkiye'de önemli bir hareket başlatıyoruz, önümüzdeki dönemde bu projenin meyvelerini toplayacağımıza inanıyorum'' diye konuştu.



TMOK'un amacının olimpik hareket içinde güçlü bir yere sahip olmak ve dünyanın sayılı Olimpiyat Komiteleri arasında yer almak olduğuna dikkati çeken Erdener, şöyle devam etti:



''Türkiye'de sporun gelişmesi, daha fazla sporcunun olimpiyat hayallerini sürdürmesi ve çocuklarımızın spor yapma imkanlarının arttırılmasını temel alan stratejik planımız kapsamında P&G ile başlattığımız projenin önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Hazırladığımız plan, TMOK'un 2020 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapma ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı 2023'de Türk sporunu yeni ufuklara taşıma hedeflerini de kapsayan uzun soluklu bir programın ilk adımı niteliğinde...Tüm hedeflerimize, aklımızı, yüreğimizi, tutkumuzu ve enerjimizi ortaya koyup birlikte çalışarak ulaşabileceğimize inanıyoruz.''



Toplantıya ayrıca, P&G Rüya Takımı üyeleri Milli Atlet Nevin Yanıt ve annesi Semire Yanıt, Milli Badmintoncu Neslihan Yiğit ve annesi Hürü Yiğit, eski Milli halterci Naim Süleymanoğlu, sanatçı Mustafa Sandal ve spor psikoloğu Ceren Tokdemir de katıldı.

