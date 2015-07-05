ANKARA

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında lise tercini yapacak öğrenciler için Ankara'da oluşturulan 125 tercih komisyonunda, öğrencilere 2 aşamalı tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.

Komisyon öğretmenlerince önce okul tür ve bölümleri tanıtılacak, velilerden bu okulları ziyaret etmeleri istenecek, ardından tercih danışmanlığı verilecek. Böylece öğrenci ve velilerin bilinçli tercihte bulunmaları sağlanacak.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Erol Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MEB'in direktifiyle bu yıl lise tercihlerinde danışmanlık hizmetinin verilmesi için 81 ilde tercih danışmanlığı komisyonlarının çalışma yürüteceğini bildirdi.

Bu hizmetlerin sunulabilmesi için biri Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünde olmak üzere, çeşitli ilçelerde 125 eğitim bölgesinde öğrenci ve velilerin erişimini kolaylaştıracak bölgelerde komisyonların oluşturulduğunu aktaran Bozkurt, 360 öğretmenin komisyonlarda görev yapacağını belirterek, "Neredeyse her mahallede bu komisyonları açtık diyebiliriz. Öğrencilerimizi, bilinçli tercih yapmaları için bu komisyonlara davet ediyoruz" dedi.

Okulları ziyaret etmeleri istenecek

Bozkurt, komisyonlarda 2 aşamalı tercih danışmanlığı hizmeti verileceğini vurguladı. Velilerin komisyonlara randevu alarak ya da randevusuz gelebileceğine işaret eden Bozkurt, velilere öncelikle öğrencilerin sınav sonuçlarına uygun, okul tür ve bölümlerinin tanıtılacağını, tercih yapacakları okulları ziyaret etmelerinin önerileceğini söyledi. Bozkurt, ikinci aşamada ise tekrar çağrılacak veli ve öğrencilere tercih danışmanlığının yapılacağına dikkati çekti.

"Sorunları en aza indirmek istiyoruz"

Veli ve öğrencilerin tavsiye edilen okulları ziyaret etmelerini önerdiklerine işaret eden Bozkurt, "Böylece özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin uygun okul ve bölümleri tercih etmeleri yönünde danışmanlık yapılarak, yerleştikleri okullarda alan ve bölüm seçimi yaparken yaşanacak sorunların en aza indirilmesini hedefliyoruz" dedi.