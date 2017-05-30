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Okula gitmek için evden çıkan kardeşler kayboldu

Edirne'de okula gitmek için evden çıkan ve kendilerinden 8 gündür haber alınamayan 2 kız kardeşin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Okula gitmek için evden çıkan kardeşler kayboldu

Edirne'de okula gitmek için evden çıkan ve kendilerinden 8 gündür haber alınamayan 2 kız kardeşin bulunması için çalışma yürütülüyor.

30 Mayıs 2017 Salı 14:38
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Okula gitmek için evden çıkan kardeşler kayboldu

Edirne'de okula gitmek için evden çıkan ve kendilerinden 8 gündür haber alınamayan 2 kız kardeşin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Edinilen bilgiye göre, 8 gün önce okula gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Neslihan ve 15 yaşındaki Ebru Örs, geri dönmedi.

Baba Göksel Örs, yaptığı açıklamada, kızlarının Babademirtaş Mahallesi'ndeki evlerinden 23 Mayıs'ta öğrenim gördükleri Mimar Sinan Ortaokuluna gitmek için çıktığını söyledi.

Kızların okula gitmeden önce dedelerinin çalıştığı çay bahçesine gittiğini ve harçlık aldığını anlatan Örs, "O gün dedelerine 'Bizim sınavımız.' var deyip buradan ayrılıyorlar. Gidiş o gidiş... Bir daha da hiçbir haber alamadık. Akşam saatlerine kadar bekledik telefonlarına da ulaşamadığımız için şüphe etmeye başladık. Akrabalarımızı aradık, hiçbir sonuç alamadık. Edirne merkez karakoluna başvurduk daha sonra çocuk şubeye yönlendirdiler bizi." diye konuştu.

Örs, kızlarının bulunabilmesi için savcılık, emniyet ve jandarmanın araştırma yürüttüğünü ifade ederek, bir an önce kızlarına kavuşmak istediklerini kaydetti.

Göksel Örs, 3 ay önce eski komşuları olan Pakistanlı bir ailenin oğluyla kızı Ebru'nun sözlendiğini ancak 10 gün sonra sözün bozulduğunu aktararak, kızlarının bu kişiler tarafından kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi.

Neslihan ve Ebru Örs kardeşlerin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneKardeşler Kayboldu
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