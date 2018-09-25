Okul ve çevrelerinde 'kuş uçurtulmuyor'

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Çevrelerindeki Şahıslara Yönelik Uygulama" kapsamında, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla dün ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulama yapıldı.

Uygulamaya, 21 bin 191 emniyet ve 22 bin 443 jandarma personeli olmak üzere toplam 43 bin 634 personel ile 11 bin 120 ekip katıldı. Yapılan uygulama soncunda, 17 bin 648 okul çevresi ile okul çevrelerinde bulunan 287 bin 799 kişi kontrol edildi.

Kontrollerde iki kasten öldürme, bir FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak, 9 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 24 hırsızlık, 6 cinsel saldırı, 26 yaralama, 3 dolandırıcılık, 3 silahla tehdit, 3 mala zarar verme, 3 resmi belgede sahtecilik 154 yoklama kaçağı-bakaya, 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kayıp kişi ve 327 diğer suçlardan olmak üzere toplam 568 aranan şüpheli yakalandı.

Kontrol edilen 19 bin 174 iş yerinden 166'sı hakkında idari işlem yapılırken, 7 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 99 fişek, 6 kesici/delici alet ile 4 kurusıkı tabancanın yanı sıra 134 gram uyuşturucu madde, 11 sentetik uyuşturucu hap, bin 208 paket kaçak sigara ile 4 litre kaçak içki ele geçirildi.

Servislere sıkı denetim

Çocuk ve gençlerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için okul servis araçları ve personelini denetlemek amacıyla dün gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması"nda ise 39 bin 160 okul servis aracı denetlendi.

2 bin 855 emniyet ve 2 bin 720 jandarma personeli olmak üzere toplam 5 bin 575 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, 347 "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 241 "Emniyet Kemeri Takmamak", 167 "Fazla Yolcu Taşımak", 2 bin 623 "Diğer olmak üzere" toplam 3 bin 378 araç ve sürücüsüne 794 bin 844 lira idari para cezası uygulandı.

Eksiklikleri tespit edilen 407 okul servis aracı ise trafikten men edildi.