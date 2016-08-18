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Okul sütü programına devam

Okul sütü programı kapsamında, yeni eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine haftada 3 gün 200 mililitre içme sütü dağıtılacak.

Okul sütü programına devam

Okul sütü programı kapsamında, yeni eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine haftada 3 gün 200 mililitre içme sütü dağıtılacak.

18 Ağustos 2016 Perşembe 10:08
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Okul sütü programına devam

 Okul sütü programı kapsamında, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine haftada 3 gün 200 mililitre içme sütü dağıtımı yapılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 200 mililitre ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü verilecek.

Bu kapsamdaki özel öğretim kurumları, programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin görüşü esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda programın dışında tutulacak.

Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden gerekli belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden yapılacak.

Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri veya sağlık kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulacak.

Program başlamadan önce ailelere, süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belirtildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek. 

Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı Bakanlık koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılacak.

AA

Son Güncelleme: 18.08.2016 10:09
Anahtar Kelimeler:
Okul Sütü ProgramıEğitimOkul Sütüöğrenci
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