Okul Sütü Programı 2 yıl daha devam edecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Okul Sütü Programının, 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim öğretim yıllarında da uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

ANKARA



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun "Okul Sütü Programı'nın, 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim öğretim yıllarında da uygulanmaya devam etmesine ilişkin kararının" Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatıldı. Kararla, Okul Sütü Programı'ndan, özel okullar, bağımsız anaokulları, uygulama sınıfları, ana sınıfları ve ilkokul öğrencilerinin yararlanacağı ve bu eğitim-öğretim yılının 2. döneminde uygulanacak projeyle, öğrencilere haftanın 3 günü süt dağıtılacağı belirtildi.



Programın, çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırılması, yeterli ve dengeli beslenmeleri ve sağlıklı büyümelerine katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.





AA