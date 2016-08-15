Okul servislerinin yeni ücretleri belirlendi

Ankara ve İzmir'de 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul servislerinin zamlı ücretleri belli oldu. İstanbul'da ise yeni ücretler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) onayının ardından belirlenecek.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, yaptığı açıklamada, başkentte 2016-2017 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlerin belirlendiğini söyledi. Okul servis ücretlerinde yüzde 4,3 ila 7,3 artış yapıldığını, yıllık bin 350 lira olan 0-3 kilometre arası servis ücretinin, bu yıl bin 440 liraya çıkarıldığını bildiren Elmadağlı, şunları kaydetti:

"2015-2016 eğitim-öğretim döneminde yıllık bin 467 lira olan 3-6 kilometre arası ücreti, bu yıl bin 575 liraya, 6-10 kilometre arası bin 755 liradan bin 845 liraya, 10-15 kilometre arası ücreti de 2 bin 70 liradan 2 bin 160 liraya yükseltildi. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık yüzde 7,6 zam yapıldı ve ücret 39 liradan 42 liraya çıkarıldı."

Elmadağlı, söz konusu ücretlerin 9 taksitle ödenebileceğini söyledi.

İzmir'de rehberli servislere yüzde 10 ilave ücret

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı da okul servis ücretlerine yüzde 6,6 ile 8 arasında artış yapıldığını ifade etti. Bostancı, yıllık bin 80 lira olan 0-3 kilometre arası ücretin bin 170 liraya çıkarıldığını belirtti. Bin 350 lira olan 0-6 kilometre arası ücretin bin 440 liraya, 0-10 kilometre arası ücretin bin 422 liradan bin 530 liraya çıkarıldığını bildiren Bostancı, 0-20 kilometre arası ücretin de bin 998 liradan 2 bin 160 liraya yükseltildiğini kaydetti.

Bostancı, 20 kilometreyi aşan her kilometreye ise 4,50 lira ekleneceğini ifade ederek, "Rehber personel bulundurulması zorunlu servislerde fiyatlara yüzde 10 ilave edilecek." dedi.

İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odasının yaptığı fiyat araştırmasına göre, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında öğrenci taşımacılığı fiyat tarifesi artış oranının en az yüzde 12 olmasını talep ettiklerini belirterek, "Zam talebimizi UKOME'ye sunduk. Servis ücretlerine zam oranı UKOME'nin kararının ardından netleşecek." diye konuştu.