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Okul servisinde unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Sakin'in okul servis minibüsünde unutulmasının ardından ölümüyle ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ait fotoğraf kareleri ortaya çıktı.

Okul servisinde unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Sakin'in okul servis minibüsünde unutulmasının ardından ölümüyle ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ait fotoğraf kareleri ortaya çıktı.

11 Kasım 2017 Cumartesi 15:00
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Okul servisinde unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin'in okul servis minibüsünde unutulması sonucu ölümüyle ilgili, olay sonrası kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen davanın dosyasına giren görüntülere ait fotoğraflarda küçük Alperen'in baygın halde servis minibüsünden alınarak bir öğretmenin kucağında anaokuluna sokulduğu, bu sırada çevredekilerin telaş yaşadığı görülüyor.

Baba Serkan Sakin, yaptığı açıklamada, Alperen'in ölümüne ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin fotoğraf karelerini görünce çok üzüldüklerini belirtti.

Fotoğrafların kendisine kısa süre önce ulaştığını belirten Sakin, "Ben çocuğumun bu şekilde taşındığı görmekten dolayı çok üzgünüm. Kamera görüntülerinin saklandığını daha önce de söylemiştik. Bu görüntüler bizim ihmal iddialarımızın doğru olduğunu kanıtlıyor. Bu kareleri eşimden bile saklamıştım. Görünce acımız katlandı. Diyecek söz bulamıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Olan oldu. Artık başka Alperenler ölmesin istiyorum. Sorumluların adalet karşısında en ağır cezayı almasını diliyorum." dedi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos'ta, anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, okulun kurucusu Yurdagül ve servis şoförü eşi Taner İşgören'in 3 yıldan 14 yıla kadar, servis ablası olarak çalıştırılan D.K. ile okul müdürü B.G'nin 3 yıldan 9 yıla kadar, usta öğretici A.G'nin 2 yıldan 5 yıla kadar, A.S'nin ise 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

AA

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