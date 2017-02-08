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Okul servis araçlarına yakın takip

İçişleri Bakanı Soylu, öğrencilerin servislerle okula huzur ve güven içinde ulaştırılmaları sağlamak amacıyla mülki amirlerin başkanlığında koordinasyon toplantıları yapılması talimatı verdi.

Okul servis araçlarına yakın takip

İçişleri Bakanı Soylu, öğrencilerin servislerle okula huzur ve güven içinde ulaştırılmaları sağlamak amacıyla mülki amirlerin başkanlığında koordinasyon toplantıları yapılması talimatı verdi.

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:11
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Okul servis araçlarına yakın takip

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğrencilerin servislerle okula huzur ve güven içinde ulaştırılmaları ve ebeveynlerin çocuklarını trafik güvenliği endişesi yaşamadan okula göndermelerini sağlamak için koordinasyon toplantıları yapılması talimatı verdi.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, 81 ilin valiliğine, 2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin Pazartesi günü başlaması dolayısıyla, ebeveynlerin çocuklarını herhangi bir trafik güvenliği endişesi duymaksızın okula göndermeleri ve çocukların servis araçlarında huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, mülki amirlerin başkanlığında, güvenlik tedbirlerinin görüşüleceği ve tüm tarafların sorumluluklarının tanımlanarak takip edileceği koordinasyon toplantılarının yapılması yönünde talimat verdi.

Toplantılara il emniyet ve milli eğitim müdürleri, il jandarma komutanları, yerel yönetim temsilcileri, ilgili kurumların görevlileri, seçilecek öğrenci temsilcileri, servis aracıyla öğrencileri taşınan okul müdürleri ve okul aile birliği ile varsa oda temsilcileri ve bu okullardaki servis aracı şoförlerinin tamamının katılmasının sağlanması istendi.

Trafik güvenliğini arttırmak amacına yönelik toplantılarda, okul servisleri ve taşımalı eğitim servis araçlarında, trafik güvenliği bakımından alınması gereken denetime yönelik tedbirler geniş şekilde tartışılacak, servislerden yararlanan öğrencilerin dilek, istek ve önerileri alınacak, paydaşların sorumlulukları belirlenerek bu konudaki görevleri tanımlanacak, özellikle okul yönetimleri ile aile birlikleri temsilcilerinin, okul servis araçları ve sürücülerinin denetimi konusundaki sürece dahil olmaları sağlanacak.

Toplantılarda alınacak kararlar ile daha güvenli okul yolu oluşturmak, okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını sıfıra indirmek amaçlanıyor.

Mahalli koşullar da dikkate alınarak taşımacılık yapan taşıtlara GPS takılması ve izlenmesi, çocukların taşınmaya başlandığı ve evlerine bırakıldıkları saatleri ailelere duyurmak amacıyla SMS gönderilmesi, servis araçları ve şoförlerinin teknik ve yeterlilik yönünden incelenmesi, araçta çocuklara emniyet kemeri kullanımı alışkanlığı kazandırılması, çocuklara trafik güvenliği bilinci aşılanarak yaşam biçimi olarak benimsenmesinin sağlanması, toplantıların ana gündem maddeleri olacak.

Ayrıca, bu toplantılarda trafik kazası sonucu yaşamlarını engelli olarak sürdürmek durumunda kalan vatandaşların da duygu ve düşüncelerini, yaşadıkları zorlukları paylaşmalarına ve yaşam kalitelerine ilişkin sorunları açıklamalarına olanak sağlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bakan SoyluOkul Servisi
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