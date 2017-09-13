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Okul servis araçlarına ilişkin formül masaya yatırıldı

MEB Müsteşarı Tekin, okul servislerine ilişkin, kanun ve yönetmeliklerde bir sorun olmamasına karşın zaman zaman sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Problemler, zannediyorum hafta içinde çözülmüş olacak." dedi.

Okul servis araçlarına ilişkin formül masaya yatırıldı

MEB Müsteşarı Tekin, okul servislerine ilişkin, kanun ve yönetmeliklerde bir sorun olmamasına karşın zaman zaman sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Problemler, zannediyorum hafta içinde çözülmüş olacak." dedi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 17:27
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Okul servis araçlarına ilişkin formül masaya yatırıldı

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Orff-Schulwerk Eğitim Merkezi adına sanatçılar Güher ve Süher Pekinel ile Bakanlıkta düzenlenen protokol imza törenine katıldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Tekin, artık Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ismini kullanmadıklarını ancak bu modelde çocukların akademik başarılarıyla beraber sosyal, sanatsal ve sportif yetkinliklerinin değerlendirilmesini istediklerini dile getirdi. 

Geçen yıl, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzalandığını hatırlatan Tekin, her ilde çocukların sanatsal ve sportif yeteneklerini geliştirebilecekleri ortamların oluşturulması ve bu ortamları ülke çapında uygulamaya geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tekin, "2017-2018 eğitim-öğretim yılında çocuklarımız etkinlikliklere katıldıkça, bu anlamda başarı elde ettikçe ya da ürün ortaya koydukça akademik başarılarını etkileyebileceği bir ortam oluştu. Pilot uygulama kapsamında, bunu hesap edeceğiz. Nasıl notlandırabileceğimizi, nasıl çocuğumuzun bir üst eğitim, öğretim yılına yerleşirken kullanılabileceğini, hangi koşullarda hangi şekilde notlandırılmasının daha adil bir sonuç ortaya çıkaracağını görmüş olacağız." dedi. 

"Okula kayıt ücreti illegal"
Müsteşar Tekin, okul servisleri ile okul kayıt ücretlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise bakanlığa bağlı okullarda hiç bir biçimde kayıt ücreti ismiyle ücret talep etmediklerini vurguladı. Tekin, "Bu konuda herhangi bir okul, herhangi bir veliden talepte bulunuyorsa illegal bir şey yapıyordur. Bakanlığımıza bunu mutlaka ulaştırmasını, iletmesini arzu ediyoruz. Bize ulaştıktan sonra gereğini yapacağız zaten." dedi.

Okul servislerine ilişkin olarak mevzuata göre üç bakanlığın ortak olarak görev ve sorumluluklara sahip olduğuna işaret eden Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının okullardaki servis hizmetinden, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının okul servislerinin niteliklerinden, İçişleri Bakanlığının da konuya ilişkin aksaklıkların denetlenmesi konusunda sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

Sorumluluğun üç bakanlık arasında paylaşılmış olmasının zaman zaman iletişim kopukluğu hissiyatına neden olduğunu ifade eden Tekin, "Bunu çözersek sıkıntı kalmayacak diye düşünüyoruz." dedi.

Servis denetimlerine ilişkin bir soru üzerine Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak olarak herhangi bir aracın modeli, niteliği ve vasfı ile alakalı herhangi bir şekilde yorum yapma yetkinliğimiz yok. Aynı şekilde bir başka bakanlığın da Milli Eğitim Bakanlığının okullarındaki servis hizmetleriyle alakalı bir şey söyleme konusunda çok yetkili olmadığını kabul etmek lazım. Bir iki problemin giderilmesi için bugün itibarıyla formülü oluşturup sayın bakanlarımıza arz etmiş olacağız. Zannediyorum o da hafta içinde çözülmüş olacak." ifadesini kullandı.  

AA

Anahtar Kelimeler:
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