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Okul Servis Araçları yönetmeliğinde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'ndeki mülga Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne atıfta bulunulan maddeler güncellendi.

Okul Servis Araçları yönetmeliğinde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'ndeki mülga Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne atıfta bulunulan maddeler güncellendi.

08 Temmuz 2018 Pazar 14:40
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Okul Servis Araçları yönetmeliğinde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülen öğrenci taşıma uygulaması kapsamında hizmet verecek araçların özellikleri, taşıt sürücülerinin yükümlülükleri ve diğer hususlar Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne göre düzenlenmekteydi.

25 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesiyle Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldığından, Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'ndeki mülga Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine atıfta bulunulan maddeler güncel hale getirildi.

Ayrıca 2017-2018 eğitim öğretim yılından sonra hükümsüz kalacak Geçici Madde 1, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uzatıldı.

Böylece büyükşehir statüsündeki illerde düzenli toplu taşıma hizmeti verilmeyen yerleşim birimlerinde ikamet eden öğrencilerin taşınmalarına da imkan sağlandı.

AA

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