Okul devamsızlığına inceleme

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)'na girecek öğrencilerin eğitim öğretim saatleri içerisinde dershaneye gitmelerini ve devlet okullarında görevli öğretmenlerin de dershanelerde çalışmalarını inceleme altına aldı.

MEB, haziran ayında gerçekleştirilecek SBS ile LYS öncesinde, öğrencilerin okullara devamsızlığını önlemek için harekete geçti.

Bakanlıkça, illere gönderilen yazıda, mevzuata ilişkin bilgi verilerek, Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'ne göre öğrencilerin okula devam etmelerinin zorunlu olduğu anımsatıldı.

Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz devam etmeyen öğrencilerin, notlarının ne olursa olsun başarısız sayılacağı belirtilerek, özürlü ve özürsüz devamsızlıklarla okul yönetimine verilen izinlerin toplamının 45 günü aşamayacağı kaydedildi.

81 ilde, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'nca görevlendirilecek Milli Eğitim Denetçileri'nce inceleleme yapılacağı, gerektiğinde mevzuata uygun olmayan fiilleri ortaya çıkan personel hakkında da soruşturma yapılacağı kaydedildi.



AA