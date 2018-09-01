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Oktay, Mali Cumhurbaşkanı Keita ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile bir araya geldi.

Oktay, Mali Cumhurbaşkanı Keita ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile bir araya geldi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:45
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Oktay, Mali Cumhurbaşkanı Keita ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile görüştü.

Oktay, yakıt ikmali dolayısıyla uçağı Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan Keita ile Şeref Salonu'nda bir araya geldi.

Kısa süreli de olsa Türkiye'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Keita, Oktay'a gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti.

Türkiye'nin bölgede güçlü bir ülke olduğunu anlatan Keita, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdirle izlediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Keita'yı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Oktay, Keita'ya Kırgızistan ziyareti dolayısıyla yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Ağustosta yapılan seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Keita'yı tebrik eden Oktay, "Mali ile ilişkilerimiz Cumhurbaşkanımızın mart ayında Mali'ye gerçekleştirdiği ziyaretle daha da güçlendi. İki ülke arasındaki proje bazlı iş birliğinin geliştirilmesiyle siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz güven ilişkisi içinde devam edecek." diye konuştu.

Oktay, FETÖ ile mücadelesi nedeniyle Keita’ya teşekkür etti. Keita da FETÖ'ye ait eğitim kurumlarıyla ilgili gerekli işlemleri yaptıklarını, FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti.

Fuat Oktay, son dönemde Türkiye'ye gerçekleştirilen ekonomi temelli saldırıları dost ülkelerin desteğiyle engellediklerini ve Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu gösterdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Keita'ya, doğduğu şehirdeki caminin TİKA tarafından yapılan restorasyonunun tamamlanacağının müjdesini verdi. Oktay, Cumhurbaşkanı Keita'yı Türkiye'ye davet etti. Keita da yakın zamanda Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti.

Görüşmede, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Mali'nin Ankara Büyükelçisi İbrahim Soumare de yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayMali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar KeitaFETÖ
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