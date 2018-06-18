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'Öksüz'ün eşi ABD'de lüks içinde yaşarken insanlar burada sürünüyor'

FETÖ davasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanık eski pilot M.Y, "Adil Öksüz denilen adamın eşi ABD'de villalarda lüks içinde yaşarken insanlar burada sürünüyor. Herkes örgüte dair bildiğini anlatmal." dedi.

'Öksüz'ün eşi ABD'de lüks içinde yaşarken insanlar burada sürünüyor'

FETÖ davasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanık eski pilot M.Y, "Adil Öksüz denilen adamın eşi ABD'de villalarda lüks içinde yaşarken insanlar burada sürünüyor. Herkes örgüte dair bildiğini anlatmal." dedi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 13:59
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'Öksüz'ün eşi ABD'de lüks içinde yaşarken insanlar burada sürünüyor'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık eski pilot M.Y, birleşen dosyaya ilişkin savunma yaptı.

Meslekten ihraç edilmeden önce Akıncı Üssü'nde F-16 pilotu olarak görev yaptığını belirten M.Y, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da yıllık izinde olduğunu ifade etti.

Darbe teşebbüsüne katkı sunacak herhangi bir eylemde bulunmadığını, hakkındaki soruşturmanın ilk aşamasından itibaren hiçbir etki altında kalmadan yargıya bildiklerini anlattığını dile getiren M.Y, şunları söyledi:

"Adil Öksüz denilen adamın eşi ABD'de villalarda lüks içinde yaşarken insanlar burada sürünüyor. Herkes örgüte dair bildiğini anlatmalı, karar merci devlet de gereğini yapmalıdır. Etkin pişmanlık hükümlerden yararlanmak ve bu yolu seçmek çok da kolay değil, bunu biliyorum. Buna rağmen bütün sonuçlarına razıyım. Gözaltında bulunduğum sırada, örgüt üyeliği nedeniyle nezarette bulunan 4 kişinin etkin pişmanlıktan yararlanmalarını sağlayarak örgüte dair bildiklerini anlatmalarını sağladım. Örgütün çözülmesine olanak sağlayacaksa her ortamda bildiğimi anlatacağım."

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bildiklerini anlattığı için meslekten ihraç edildiğini düşündüğünü iddia eden M.Y, bu konuya ilişkin görüştüğü sanık eski yarbay Nail Bülbül'ün itirafçı olan bir askeri kastederek "Anlatmasaydı ihraç ettirmezdik." dediğini aktardı.

Darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını kaydeden M.Y, "Bu girişimi engelleyen de FETÖ'nün cemaat tarafında kalan, ihaneti düşünmeyen kısmıdır. Darbeyi engelleyenleri isim isim sayabilirim. Hep beraber bildiklerimizi anlatalım, devlet sorunu çözsün, diyorum. Darbeciler zaten ortadadır. Onlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Yurt dışına kaçanlara zaten diyecek kelimem yok." ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşının gömleğini getirdiler

Örgütle ilişkisinin olduğu dönemde düzenlenen bir okuma yarışmasında birinci olduğu için ödüllendirilmek istendiğine dikkati çeken M.Y, "O dönmede herkesin okuduğu kitap sayfa sayısını alıyorlardı. Ben de sayıları rastgele yazıyordum, birinci olmuşum. Benimle ilgilenen örgüt abisi, okumada birinci olunca hediye olarak Fetullah Gülen'in bir gömleğini getirmişti. Ben de bunu kabul etmedim, getirene iade ettim. Zaten gömleğin benimle alakası yoktu." diye konuştu.

Duruşmaya ara verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖAdil Öksüz
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