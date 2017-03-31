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Öksüz ile yan yana görüntüleri tesadüfmüş

FETÖ'nün darbe girişiminin sivil şüphelilerinden Batmaz, örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Öksüz'ü tanımadığını ve Atatürk Havalimanı'nda birlikte yürüdükleri görüntülerin tamamının "Tesadüf" olduğunu savundu.

Öksüz ile yan yana görüntüleri tesadüfmüş

FETÖ'nün darbe girişiminin sivil şüphelilerinden Batmaz, örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Öksüz'ü tanımadığını ve Atatürk Havalimanı'nda birlikte yürüdükleri görüntülerin tamamının "Tesadüf" olduğunu savundu.

31 Mart 2017 Cuma 14:43
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Öksüz ile yan yana görüntüleri tesadüfmüş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişiminde rol aldığı belirlenen sivil şüphelilerden, örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ü tanımadığını ve Atatürk Havalimanı'nda Öksüz ile yer aldığı görüntülerin tamamının "Tesadüf" olduğunu savundu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

Darbe girişimini Öksüz ile yönettiği belirlenen, "3" numaralı şüpheli, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü tutuklu Kemal Batmaz'ın ifadeleri de iddianamede yer aldı.

Buna göre, daha önce tanıdığı diğer şüphelilerden Harun Biniş ile "Kazan'a arsaya bakmaya gittiklerini" ileri süren Batmaz, daha sonra gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alındığı sırada elinde bulunan çantanın düştüğünü ve telefonun da çanta içerisinde olduğunu savunan Batmaz, telefonunda "ByLock" yüklü olmadığını ileri sürdü.

Akıncı Üssü'ne hiç gitmediğini ve burayı da bilmediğini öne süren Batmaz, Adil Öksüz'ü de tanımadığını iddia etti.

"Adil Öksüz'ün 11 Temmuz 2016'da ABD'ye gittiği uçakta kendisinin de bulunduğunun" sorulması üzerine Batmaz, bunu "Tesadüf" olarak nitelendirdi.

Adil Öksüz'ün darbeden hemen önce Türkiye'ye dönüş yaptığı seyahatinde, 12 Temmuz'daki uçakta da yer alan Batmaz, 13 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda Öksüz ile beraber yürüdüğü, konuştuğu anlara ait güvenlik kamera kayıtlarındaki görüntüleri de "Tesadüf" olarak yorumladı.

"Konuştuğumuzu hatırlamıyorum"

Batmaz, "Bu bir tesadüftür, ben kendisini tanımıyorum. Darbeden sonra cezaevindeyken, hakkında basında haberler çıkınca kendisini tanıdım. Darbe öncesinde Adil Öksüz'ü tanımıyorum. Kendisiyle herhangi bir telefon ve e-mail irtibatı olamaz." ifadesini verdi.

"Öksüz ile konuştuğunun" anımsatılması üzerine ise Batmaz, kendisini, "Belki bir şey sormuştur. Konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Bu görüntüler benim Adil Öksüz ile görüştüğümü göstermez." sözleriyle savundu.

"Öksüz'ün, 27 Aralık 2015'teki darbe toplantısının ardından 31 Aralık'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan, kendisinin ise 1 Ocak'ta ABD'ye gittiği" belirtilerek, "Öksüz'den bir gün sonra ABD'ye gidip, yine Öksüz'den bir gün sonra Türkiye'ye dönüşünün" sorulması üzerine Batmaz, "Bu planlı değildir, tamamen tesadüftür." dedi. Batmaz, 1 Ocak'ta ABD'ye gidip 5 Ocak'ta neden dönüş yaptığını hatırlamadığını iddia etti.

"Öksüz'ün 17 Mart 2016'da ABD'ye gittiği ve 21 Mart'ta döndüğünün, kendisinin de 13 Mart'ta gidip 22 Mart'ta döndüğünün" ifade edilmesi üzerine de Batmaz, eşiyle tatile gittiğini, Öksüz'ün o dönemde ABD'de olduğunu yeni öğrendiğini savundu.

925 kez telefon görüşmesi

İddianameye göre, Öksüz'ün 2004-2013 yıllarında farklı dönemlerde ABD'de bulunduğu sıralarda, Batmaz'ın da aynı dönemde ABD'de bulunduğu tespit edildi. Batmaz'ın 1997 yılından beri ABD'ye seyahatler yaptığı belirlendi.

"Tanımıyorum" dediği Öksüz ile telefonda 925 kez görüşmelerini de "Hatırlamadığını" iddia eden Batmaz'ın, Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım ile 2010 yılından beri bin 100 telefon görüşmesi yaptığı kayıtlara geçti. Batmaz, Yıldırım'ı tanıdığını ancak Öksüz'ün kayınbiraderi olduğunu bilmediğini öne sürdü.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbe GirişimiBylockAdil Öksüz
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