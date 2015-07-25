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Okmeydanı'nda polise silahlı saldırı: 4 yaralı

Okmeydanı'nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine yapılan silahlı saldırıda, 3 polis ve 1 vatandaş yaralanırken, polislerden biri ve vatandaşın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Okmeydanı'nda polise silahlı saldırı: 4 yaralı

Okmeydanı'nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine yapılan silahlı saldırıda, 3 polis ve 1 vatandaş yaralanırken, polislerden biri ve vatandaşın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

25 Temmuz 2015 Cumartesi 17:15
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Okmeydanı'nda polise silahlı saldırı: 4 yaralı

İSTANBUL

Bölgede yaşanan gösterilere müdahale etmek için, İBB Cemal Kamacı Spor Kompleksi yakınında konum alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı sonucu 3 çevik kuvvet polisi ve bir vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralılardan vatandaş ile bir polis memurunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin, saldırgan ya da saldırganları yakalamak başlattığı operasyona polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Emniyet yetkilileri bölgede bulunan mobese kameralarını ve olay yerindeki mermi kovanlarını incelemeye aldı.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2015 16:29
Anahtar Kelimeler:
önce VatanOkmeydanında Polise Silahlı Saldırı
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