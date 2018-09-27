Okmeydanı'ndaki dönüşüm infografikle anlatıldı

İstanbul Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, arazi yapısı, tapu sorunu, hak sahiplerinin sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Okmeydanı Kentsel Dönüşümü'nde inşaat ve uzlaşma çalışmaları devam ediyor.

Smart Beyoğlu aplikasyonu ve ''vatandasinokmeydani.com'' adresinde, hak sahipleri mevcut durum ve dönüşümle ilgili her türlü bilgiye online ulaşabiliyorlar.

Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bütün hak sahipleri ile toplantılar yapıyor, gerektiğinde tek tek görüşüyor.

İnşaat çalışmalarını KİPTAŞ'ın yaptığı dönüşüm için hazırlanan infografik, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Projenin 5 yılda tamamlanması öngörülüyor.