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OKAN ERTORUN'dan "Öğretmenler Günü" mesajı

Ülkücü İşçiler Derneği Marmara Bölge Bakan Yardımcısı Ve Kocaeli İl Başkanı OKAN ERTORUN'dan "Öğretmenler Günü" mesajı...

OKAN ERTORUN'dan "Öğretmenler Günü" mesajı

Ülkücü İşçiler Derneği Marmara Bölge Bakan Yardımcısı Ve Kocaeli İl Başkanı OKAN ERTORUN'dan "Öğretmenler Günü" mesajı...

24 Kasım 2017 Cuma 11:36
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OKAN ERTORUN'dan "Öğretmenler Günü" mesajı

"Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı, en saygın, sorumluluğu en fazla mesleğidir. Ürünü insan olan, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en önemli görevi üstlenen, kutsal bir vazifeyi yerine getiren kişilerdir öğretmenler. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar şerefli ve değerli bir meslek olduğunu Büyük Önder Atatürk, “Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.” diyerek belirtmiştir. Öğretmenler sadece belirli bir zamanın değil dünün, bugünün ve yarının sahipleridir. Öğretmenlik sadece abece öğreten, işlem yaptıran, sınıf geçiren ya da bırakan bir iş değildir. Öğretmenlik insana şekil veren, kişilik kazandıran, bireylerin sosyalleşmesini sağlayan bir meslektir. Bu açıdan baktığımızda öğretmenlerin her nesli yetiştiren kişiler olduğunu söylemek mümkündür. Bu yönü ile de Başöğretmen Atatürk’ün “Yeni Nesil Sizlerin Eseri Olacaktır” diyerek onlara yüklediği görevi yerine getirmektedirler. Bu denli kutsal ve zor bir mesleği yerine getiren öğretmenlerimizin yaşadıkları sıkıntıların, elde edemedikleri hakların bilincinde ve hassasiyetindeyiz. Refah düzeyi yüksek, özlük haklarını en üst seviyede elde etmiş, sosyal açıdan gelişmiş öğretmenlerin ülke kalkınmasında daha etkin bir rol üstlenebileceğine olan inancımız tamdır. Ülkücü İşçiler Derneği olarak her zaman her koşulda öğretmenlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bütün öğretmelerimizin “DİK BAŞ, TOK KARIN, MUTLU YARIN” lara ulaşabilmesi ümidi ile öğretmenler gününü kutluyorum." 

Ülkücü İşçiler Derneği Marmara Bölge Bakan Yardımcısı Ve Kocaeli İl Başkanı OKAN ERTORUN

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Anahtar Kelimeler:
Ülkücü İşçiler DerneğiOkan Ertorunöğretmenler Günü24 Kasım
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