OKAN ERTORUN'dan açıklama

"Dün akşam saatlerinde Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyin talimatlarıyla Ülkücü İşçiler Derneği süresiz kapatılmış bulunmaktadır. Şahsım Kocaeli Ülkücü İşçiler İl Başkanı olarak görev yapmaktaydım. Eski bir Ülkü Ocakları başkanı olarak herzaman Ülkücü adap şeref ile Tük İslam Ülküsüne bağlı teşkilat ve lidere sadakat ile bağlı olarak davama hizmet ettim. Davam ve teşkilatım için her türlü hizmet benim için şereftir. Bundan sonra da Liderim Dr. Devlet Bahçeli Beye partim Milliyetçi Hareket Partisine ve yetiştiğim otağım Ülkü Ocaklarına bağlılığımı sunarım."