Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
114757
ALTIN
157.882
DOLAR
3.7907
STERLİN
5.1092
EURO
4.5306
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Potada derbi heyecanı
Potada derbi heyecanı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
DÜNYA AZERBAYCANLILAR HEMREYLİK GÜNÜ
M. KEMAL SALLI
Karadeniz'in hamsisi Ege'den
Karadeniz'in hamsisi Ege'den

OKAN ERTORUN'dan açıklama

OKAN ERTORUN'un açıklamaları...

OKAN ERTORUN'dan açıklama

OKAN ERTORUN'un açıklamaları...

29 Aralık 2017 Cuma 10:51
0 Okunma
OKAN ERTORUN'dan açıklama
banner84

"Dün akşam saatlerinde Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyin talimatlarıyla Ülkücü İşçiler Derneği süresiz kapatılmış bulunmaktadır. Şahsım Kocaeli Ülkücü İşçiler İl Başkanı olarak görev yapmaktaydım. Eski bir Ülkü Ocakları başkanı olarak herzaman Ülkücü adap şeref ile Tük İslam Ülküsüne bağlı teşkilat ve lidere sadakat ile bağlı olarak davama hizmet ettim. Davam ve teşkilatım için her türlü hizmet benim için şereftir. Bundan sonra da Liderim Dr. Devlet Bahçeli Beye partim Milliyetçi Hareket Partisine ve yetiştiğim otağım Ülkü Ocaklarına bağlılığımı sunarım."

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MHPOkan ErtorunDevlet BahçeliÜlkücü İşçiler Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ, askeri sınav sorularını da çalmış
FETÖ, askeri sınav sorularını da çalmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör ataması
Eylem hazırlığındaki PKK'lı teröriste operasyon
Eylem hazırlığındaki PKK'lı teröriste operasyon
Kılıçdaroğlu ve bazı parti yöneticileri hakkında suç duyurusu
Kılıçdaroğlu ve bazı parti yöneticileri hakkında suç duyurusu
Hakkari'de 6 asker yaralandı
Hakkari'de 6 asker yaralandı
DÜNYA AZERBAYCANLILAR HEMREYLİK GÜNÜ
DÜNYA AZERBAYCANLILAR HEMREYLİK GÜNÜ
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
Mustafa Yaman'ın tahliyesine karar verildi
Mustafa Yaman'ın tahliyesine karar verildi
"Dağın başını biliyorsun da gözünün önünde FETÖ'yü görmüyorsun"
"Dağın başını biliyorsun da gözünün önünde FETÖ'yü görmüyorsun"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ