'OHAL seyahat özgürlüğünü engellemiyor'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, olağanüstü hal (OHAL) durumunun seyahat özgürlüğü üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını belirtti.

Ayık, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da Türkiye'nin hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Hükümetin, polis ve askerlerin, halkın mücadelesi ile bu darbe girişiminin önlendiğine dikkati çeken Ayık, darbe girişimi nedeniyle Ankara ve İstanbul'da güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını kaydetti.

Darbe girişiminin ardından Türkiye'de 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğine işaret eden Ayık, bu durumun vatandaşların ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin gündelik hayatlarına herhangi bir etkisinin olmadığını vurguladı.

''Turizmin yoğun olduğu Antalya'da güvenlik önlemleri en üst seviyede''

Yakın zamanda farklı ülkelerde de benzer uygulamalar yapıldığının altını çizen Ayık,"Olağanüstü hal, Türkiye'de normal hayatı, gerçekleştirilen organizasyonları etkilememiştir. Olağanüstü halin seyahat özgürlüğü üzerinde de herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Özellikle turizmin yoğun olduğu Antalya ve Muğla gibi turistik bölgelerde herhangi bir terör olayı yaşanmamakla birlikte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. Terörün önlenmesi kapsamında her türlü önlem alınmaktadır. Turizm sektörünün, bu zor günleri hiçbir turiste zarar gelmeden atlatılacağına inanıyoruz."şeklinde konuştu.

Ayık, Türkiye'nin de diğer ülkeler kadar güvenli bir ülke olduğunu ve bu durumu son zamanlarda Türkiye'ye gelen yabancı tur operatörlerinin attığı mesajların da en iyi şekilde gösterdiğini ifade etti.