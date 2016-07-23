OHAL Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği'nde değişiklik

ANKARA

Olağanüstü Hal (OHAL) Kurulu ve Bürolarının Kuruluşları, Görevleri ile Yükümlülükleri Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre Kurul, Başbakan veya görevlendireceği bir bakanın başkanlığında, OHAL'e sebep olan konu ile ilgili toplanacak.

Kurul, bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşar ve üst düzey yöneticilerinden oluşacak.

Başkanın çağrısı üzerine toplanacak kurulun aldığı kararlar ise hızlı bir şekilde duyurulacak, gerekli görülenler de basın yayın organlarıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.

İllerdeki OHAL büroları vali veya valinin görevlendireceği vali yardımcısı, ilçe OHAL büroları da kaymakam başkanlığında toplanacak. Kurullar, vali ve kaymakamın uygun göreceği kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak.

Valinin onayı ile yine kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden, bürolara bağlı görev yapmak üzere tam zaman esasına göre çalışan alt komisyonlar da oluşturulabilecek.

İlçe bürolarının kararları vali onayı ile yürürlüğe girecek.

Bakanlar Kurulu kararı

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, toplantı ve gösteri hakkını kullanan vatandaşlara hizmet veren belediye ve bağlı kuruluşlar için düzenlemeye gidildi.

Yapılan düzenleme ile belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlandırılanlar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yer alan "ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz" şeklindeki düzenlemeden muaf tutuldu.

Bu karar kapsamında valiliklerin, belediyeler ile bağlı kuruluşlarından ya da belediye ve bağlı kuruluşlarının yüzde 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin yüzde 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlerden talep edecekleri her türlü araç, gereç, malzeme ve gıda maddesi ile diğer mal, hizmet ve ihtiyaçlar ücretsiz karşılanabilecek.