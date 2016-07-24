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OHAL Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

OHAL Koordinasyon Kurulu oluşturulmasına dair Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

OHAL Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

OHAL Koordinasyon Kurulu oluşturulmasına dair Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

24 Temmuz 2016 Pazar 09:34
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OHAL Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hale ilişkin ilgili mevzuatta öngörülen görevleri koordine etmek üzere Olağanüstü Hal (OHAL) Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

"Olağanüstü Hal ile İlgili 2016/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, 15 Temmuz'da Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik devlete ve millete karşı darbe girişiminde bulunulduğu hatırlatıldı.

Darbe girişiminin milletin şanlı direnişiyle başarısız olduğu belirtilen genelgede, menfur girişimi tertip eden, destekleyen veya bu ihanet ve terör şebekesi ile iltisaklı, irtibatlı ya da müzahir tüm unsurlarla mücadelenin çok daha etkili ve süratli bir şekilde yürütülmesinin, kamu düzeni ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Bu çerçevede Anayasa'nın 120. maddesi ile 25 Ekim 1983 tarihli, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, 20 Temmuz 2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01.00'den itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildiği belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"1116 sayılı Ülke Genelinde Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar, TBMM Genel Kurulu'nun 21 Temmuz 2016 tarihli 117'nci birleşiminde onaylanmıştır.

Olağanüstü hale ilişkin olarak ilgili mevzuatta öngörülen görevleri koordine etmek üzere, Başbakan'ın başkanlığında Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı'nın katılımıyla Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.

Kurul tarafından alınan kararlar tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından süratle uygulamaya konulup gecikmeksizin sonuçlandırılacaktır.

Olağanüstü hal uygulamasının illerde koordinasyonu il valileri tarafından yerine getirilecektir."

AA

Son Güncelleme: 24.07.2016 09:35
Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbeAnkaraTürkiyeResmi GazeteOHALBinali Yıldırım
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