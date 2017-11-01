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OHAL Komisyonunda 'ön inceleme' süreci

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan, KHK ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuru dosyaları raportörlerce ön incelemeye alındı.

OHAL Komisyonunda 'ön inceleme' süreci

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan, KHK ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuru dosyaları raportörlerce ön incelemeye alındı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:51
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OHAL Komisyonunda 'ön inceleme' süreci

Olağanüstü hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu raportörlerince, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuru dosyaları ön incelemeye alındı.

Alınan bilgiye göre, Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulan ve 22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna, bugüne kadar 102 bin 174 başvuru yapıldı.

Kamudan ihraç edilenleri de kapsayan ve 27 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 693 sayılı KHK ile yapılan işlemlerle ilgili de komisyona müracaat için tanınan 60 günlük süre 23 Ekim'de sona erdi. Böylece, şu ana kadar yayımlanan KHK'larla gerçekleştirilen işlemlere yönelik başvuru süreci tamamlandı.

Komisyon, meslekten ihraçlar, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelinin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurumlar ile kuruluşlara yönelik işlemlerle ilgili yapılan başvuruların bazılarında ön inceleme sürecine geçti.

Evrak eksikliği bulunmayan, ihraçlara ilişkin kurumlardan gönderilen belgeleri tamamlanan başvuru dosyaları, tetkik hakimi ve müfettişlerden oluşan raportörlere gönderildi.

Raportörler, dosyalar üzerinde başvuruların komisyonun görev alanına girip girmediği, zamanında başvuru yapılıp yapılmadığı gibi konularda ön değerlendirmelerini yapmaya başladı. Ön incelemeleri tamamlanan başvuru dosyaları, karar verilmek üzere komisyona sevk edilecek.

OHAL Komisyonu, bu ay itibarıyla dosyalar üzerinden kararlar vermeyi planlıyor. 

OHAL Komisyonu nasıl karar verecek? 

Komisyonda başvuru dosyaları, ilk olarak tasnif işleminden geçiriliyor. Başvurucuların valilikler aracılığıyla gelen dosyalarındaki formları, dilekçeleri ve ekledikleri diğer evraklar, ön incelemeye alınıyor. 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle ihraç edilenlerle ilgili dosyalara, arasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a yönelik olanların da bulunduğu örgüt irtibatını gösteren belgeler de ekleniyor.

Komisyon, dosyalar üzerinden incelemelerini yaparken ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi ilgili kurumlardan isteyebiliyor.

Tüm incelemelerin tamamlanmasının ardından dosyalar, komisyonda gündeme alınacak, başvurunun reddi ya da kabulüne karar verilecek. Karar yeter sayısı dört olan komisyonda, üyeler çekimser oy kullanamayacak. ,

Meslekten ihraca dair başvurusu kabul edilen müracaatçının dosyası, Devlet Personel Başkanlığına gönderilecek. Daha sonra ilgili kişinin 15 gün içerisinde statülerine uygun kadro ve pozisyonlara ataması yapılacak.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı yargı yolu açık olacak. Kararlara ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yetkilendirilen idare mahkemelerine dava açılabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Olağanüstü HalOHAL
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