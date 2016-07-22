OHAL kararının kabulü Resmi Gazete'de

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tavsiyesi ile 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilanına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Genel Kurulu'ndaki kabulü, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Anayasa'nın 120. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin (b) bendi kapsamında, ülke genelinde 21 Temmuz Perşembe günü saat 01.00'den itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildiği hatırlatıldı.
MGK tavsiyesi üzerine Bakanlar Kurulunca 20 Temmuz'da alınan karar, TBMM'nin dün yapılan 117. birleşiminde onaylanmıştı.
AA