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"OHAL'in sınırlarını biz belirleriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda OHAL ile uğraşıp duruyorlar. Kusura bakmasınlar. OHAL'in sınırlarını da Batılıların çizmiş olduğu çizgiler içerisinde belirlemeyiz, onun sınırlarını biz belirleriz." dedi.

"OHAL'in sınırlarını biz belirleriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda OHAL ile uğraşıp duruyorlar. Kusura bakmasınlar. OHAL'in sınırlarını da Batılıların çizmiş olduğu çizgiler içerisinde belirlemeyiz, onun sınırlarını biz belirleriz." dedi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:30
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"OHAL'in sınırlarını biz belirleriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,TOBB Kabul Salonu'nda, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılar ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Basında sınırsız bir özgürlük söz konusu olamaz. Eğer medya kalkıp da ülkeyi karıştırmak, kendi içinde tahrik etmek için her türlü özgürlük alanını istismar ediyorsa, onlar için de yargı vardır. Yargı onlar için de çalışır. Dünyanın hiçbir yerinde sınırsız bir özgürlük söz konusu değildir. Aynı şeyi Batı, orada kendi içindeki özgürlük veya medya mensuplarına da yapmaktadır ve geçelim daha ileri, bizim oradaki STK temsilcilerimize neler yaptığını biliyoruz. Daha da ileri gidiyorum, bizim bakanlarımıza dahi orada konuşma imkanı vermeyecek kadar Batı engelleyicidir." dedi.

"Düşüncelerine güvenmedikleri için düşünce özgürlüğünden korkuyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hamburg G20'de 'Soydaşlarımızla Almanya'da salon toplantısı yapalım' dedik. 'Hamburg olması şart değil, daha başka bir yerde yapabiliriz' dedik. İzin vermediler. Ne oldu özgürlük? Niye izin vermiyorsunuz? Siz gelin, burada istediğiniz yerde biz size izin verelim, konuşturalım. Hollanda'yı biliyorsunuz, Belçikası öyle, hepsi... Niye? Düşünce özgürlüğünden korkuyorlar. Düşüncelerine güvenmedikleri için düşünce özgürlüğünden korkuyorlar. Biz düşüncemize güvendiğimiz için düşünce özgürlüğünden korkmuyoruz, biz rahatız." diye konuştu.

"OHAL'in sınırlarını Batılıların çizmiş olduğu çizgiler içerisinde belirlemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin, "Ankara'dan çıkıp İstanbul'a gittiler mi, gittiler. Kimin güvencesinde? Hükümetin, güvenlik güçlerimizin. Mitinglerini de yaptılar mı, yaptılar. Herhangi bir şey oldu mu, olmadı. Hala bu hükümete kalkıp da siz, 'Ülkede güvenlik yok' diyemezsiniz. İnsan utanır. Şu anda OHAL ile uğraşıp duruyorlar. Kusura bakmasınlar. Bu OHAL olmamış olsaydı bu kadar rahat, huzurlu olarak bu adımlar atılamazdı. OHAL'in sınırlarını da Batılıların çizmiş olduğu çizgiler içerisinde belirlemeyiz, onun sınırlarını biz belirleriz." dedi.

"Nasıl tankların önüne çıkmak bu"

Erdoğan, "O geceyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden izleyen bir muhalefetin başı var. Şu anda konuşuyor ve 'kontrollü darbe' diyor. Havalimanından kaçacaksın, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden, oradan 'kontrollü darbe'yi izleyeceksin, öbür taraftan da kalkıp, 'Darbe olduğu zaman tankların önüne ilk defa ben çıkarım' diyeceksin. Orada iki tank vardı, seni uğurladılar. Nasıl tankların önüne çıkmak bu. Tam aksine oradan kaçıp gittin ve tanklar da dostlarının geldiğini görünce, onlar sana yolları açtılar. Ama yüreği olan benim vatandaşım, yürekli olanlar kaçıp gitmediler, onlar tankların önüne yattılar." diye konuştu.

"Bunun adı 'adalet yürüyüşü' olmaz bunun adı 'Sözde adalet' olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm hükümet, polis teşkilatı seni koruma altına alacak, sen de 25 gün yollarda yürüyecek ve ondan sonra karavanlarda akşamları gayet güzel bir şekilde geçireceksin. Bak, 'Adalet yürüyüşü yaptık'...Bunun adı 'adalet yürüyüşü' olmaz bunun adı 'Sözde adalet' olur ve sen partinin içerisinde, karşı aday olanlara tahammül edemeyecek kadar demokrasiye inanmış birisisin."  dedi.

"Mağduriyet yaşayanlar doğrudan şahsıma başvursun"

Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminin ardından getirdiğimiz olağanüstü hal uygulamasının sadece terörle mücadeleyle sınırlı olduğunu en iyi sizlerin biliyor olması gerekir. Ne kendi vatandaşlarımızdan ne de uluslararası yatırımcılardan herhangi birinin olağanüstü hal uygulamaları sebebiyle mağduriyet yaşaması söz konusu değildir. Böyle bir sorun varsa lütfen ilgili arkadaşlarımıza, hatta doğrudan şahsıma başvursun. Ben takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

"OHAL'in uzak olmayan bir gelecekte kalkması mümkün"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Olağanüstü hali bahane ederek Türkiye'nin büyümesinin, gelişmesinin, ilerlemesinin önüne takoz koyan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Terörle mücadelemizdeki ihtiyaç ortadan kalktığında bu uygulamayı elbette sona erdireceğiz. FETÖ davaları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. PKK ile mücadelede de önemli bir mesafe aldık. Dolayısıyla her ne kadar çok sınırlı bir alanda uyguluyor olsak da olağanüstü halin çok da uzak olmayan bir gelecekte kalkması mümkündür."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTOBBOHAL15 Temmuz etkinlikleri
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