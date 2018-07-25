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OHAL büroları kaldırıldı

İçişleri Bakanlığınca, bakanlık merkezi, valilik ve kaymakamlıklarda kurulan OHAL büroları kaldırıldı.

OHAL büroları kaldırıldı

İçişleri Bakanlığınca, bakanlık merkezi, valilik ve kaymakamlıklarda kurulan OHAL büroları kaldırıldı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:12
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OHAL büroları kaldırıldı

İçişleri Bakanlığınca, olağanüstü hal (OHAL) hükümlerine göre bakanlık merkezi ile valilik ve kaymakamlıklarda kurulan OHAL bürolarının kaldırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasa'nın 120. maddesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde ülke genelinde 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren olağanüstü hal ilan edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda Olağanüstü Hal Kurulu ve Büroların Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerin Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre İçişleri Bakanlığı merkezi ile valilikler ve ilçe kaymakamlıklarında kurulan OHAL bürolarının, OHAL'in sona ermesi nedeniyle kaldırıldığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Olağanüstü HalOHALOHAL Büroları
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