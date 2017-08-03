Ogün Samast'tan 'bayrak' açıklaması

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşgun Çakar ve ana dava dosyası sanıkları Ogün Samast, Erhan Tuncel ile jandarma görevlileri, gazeteciler Ekrem Dumanlı ve Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 10'u firari 85 sanığın yargılandığı davada, talepler alınıyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dosyaların birleştirilmesinin ardından görülen yedinci duruşmada, sanık avukatlarının talepleri alındı.

Ercan Gün'ün avukatı Köksal Bayraktar, müvekkilin tahliyesini isteyerek, "Müvekkilim gazetecidir. Bir yıldır tutukludur. 3 çocuğu var. Bu cezanın sona ermesi gerekir. 15 Temmuz'da darbe teşebbüsünü gerçekleştiren askeri örgütün bildirisi bütün kanallarda yayınlanmıştır. Sadece Doğan Grubu'na bağlı kanallar ile Fox TV'de yayınlanmamıştır. Fox TV'nin haber müdürü Ercan Gün'dür ve ısrarla o bildiriyi yayınlatmamıştır." dedi.

Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan hükümlü Ogün Samast'a, "Samsun'da gözaltına alındığınızda, 'Bayrağı açmama izin verirseniz her şeyi anlatırım.' dediniz mi?" sorusunu yöneltti.

"Unutamadığım şeylerden biri Samsun Otogarı'nda alınmamdır"

Samast da bayrak açmak istediğine ilişkin bir talebinin olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Hayır o anda öyle bir şey yoktu. Beni aldıktan sonra nezarethane gibi bir yere koydular. Nezaret kalabalık olunca yukarı çıkardılar. Orada da çay falan içtik, sohbet ettik. Hangi kişi olduğunu hatırlamıyorum, 'Cebinden bayrağı çıkarabilirsin.' dedi. Çıkarttım. Asker ve polis kamerası vardı. Görüntüler izlenirse olay anlaşılır. Benim böyle bir talebim olmadı. Hayatımda unutamadığım şeylerden biri Samsun Otogarı'nda alınmamdır. 16 yaşındaydım. Onu söyleyecek kapasiteye sahip değildim."