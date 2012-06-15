Oğul Perinçek Ergenekon’dan yargılanacak

Aralarında Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek, İşçi Partisi yöneticileri Mehmet Bedri Gültekin ve Erkan Önsel'le Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Turan Özlü'nün de bulunduğu 14 sanıklı davanın 7'nci duruşması yapıldı. Silivri Cezaevi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıkların çapraz sorgusu gerçekleşti.

İşçi Parti'li Mehmet Bedri Gültekin'e, Susurluk kazasının ardından emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile ilgili lehte ve aleyhte bir haber hazırlayıp hazırlamadıklarını soruldu.

Gültekin, “Küçük'ü kayırma gibi bir niyetimiz yoktu. Elimizde belge olsa yayınlardık'' diye konuştu. Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek'e de 'Ergenekon'' davasının tutuksuz sanıklarından Kemal Alemdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmeleri soruldu.

Alemdaroğlu'nun kendisini çeşitli etkinliklere çağırmak için aramış olabileceğini ifade eden Perinçek, “Alemdaroğlu beni en son ermeni meselesiyle ilgili toplantıya konuşmacı olarak çağırmıştı'' dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların andırdan Mehmet Bora Perinçek'in de aralarında bulunduğu 14 sanıklı davanın '’Ergenekon’ davasıyla birleştirilmesine hükmetti.





Son Güncelleme: 15.06.2012 01:20