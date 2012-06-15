Oğul Perinçek Ergenekon’dan yargılanacak

İşçi Parti'li Mehmet Bedri Gültekin'e, Susurluk kazasının ardından emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile ilgili lehte ve aleyhte bir haber hazırlayıp hazırlamadıklarını soruldu.
Gültekin, “Küçük'ü kayırma gibi bir niyetimiz yoktu. Elimizde belge olsa yayınlardık'' diye konuştu. Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek'e de 'Ergenekon'' davasının tutuksuz sanıklarından Kemal Alemdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmeleri soruldu.
Alemdaroğlu'nun kendisini çeşitli etkinliklere çağırmak için aramış olabileceğini ifade eden Perinçek, “Alemdaroğlu beni en son ermeni meselesiyle ilgili toplantıya konuşmacı olarak çağırmıştı'' dedi.
Mahkeme heyeti, savunmaların andırdan Mehmet Bora Perinçek'in de aralarında bulunduğu 14 sanıklı davanın '’Ergenekon’ davasıyla birleştirilmesine hükmetti.