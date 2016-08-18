Öğretmenlerin yer değiştirme başvurularına ek süre

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğretmenlerin 2016 yaz tatili dönemindeki "aile birliği, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu" ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları için 2 gün daha ek süre verdi.

MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, dün sona eren, öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmelerine ilişkin başvuru süresinin 19 Ağustos 2016 Cuma günü saat 17.00’ye kadar uzatıldığı bildirildi.