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Öğretmenlerin yer değiştirme başvurularına ek süre

MEB, öğretmenlerin, aile birliği, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmelerine ilişkin dün sona eren başvuru süresini yarın saat 17.00'ye kadar uzattı.

Öğretmenlerin yer değiştirme başvurularına ek süre

MEB, öğretmenlerin, aile birliği, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmelerine ilişkin dün sona eren başvuru süresini yarın saat 17.00'ye kadar uzattı.

18 Ağustos 2016 Perşembe 13:24
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Öğretmenlerin yer değiştirme başvurularına ek süre

 Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğretmenlerin 2016 yaz tatili dönemindeki "aile birliği, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu" ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları için 2 gün daha ek süre verdi.

MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, dün sona eren, öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmelerine ilişkin başvuru süresinin 19 Ağustos 2016 Cuma günü saat 17.00’ye kadar uzatıldığı bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 18.08.2016 13:26
Anahtar Kelimeler:
MEBÖğretmenYer DeğiştirmeMilli Eğitim Bakanlığı
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