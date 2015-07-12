Öğretmenlerin rotasyon tercih başvuruları başlıyor

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bulunduğu okulda 15 yıl görev yapan öğretmenlerin rotasyon için tercih başvuruları, 20-24 Temmuz'da alınacak; atamaları ise 29 Temmuz'da yapılacak.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 30 Eylül 2015 itibarıyla bulunduğu okulda 15 yıl görev yapan öğretmenler, valiliklerde oluşturulan ilçe grupları içerisinde, zorunlu yer değişikliğine tabi olacak.

Rotasyona tabi olan öğretmenler, görev yaptıkları ilçelerden uzaktaki ilçelere rotasyonları yapılmayacak ve görev yaptıkları okulun ikametgahı göz önünde bulundurulacak.

Başvurular, 20-24 Temmuz'da alınacak, atamalar 29 Temmuz'da yapılacak. Atamalar yapılırken öğretmenlerin hizmet puanları dikkate alınacak. Öğretmenlerin 40 tercih hakkı bulunacak.

MEB, bu süreçte ilkokul öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerinin yarıda kalıp olumsuz olarak etkilenmesini engellemek amacıyla sınıf öğretmenleri için istisnai bir durum oluşturdu. Rotasyona tabi olan sınıf öğretmeni 1. sınıfları okutuyorsa 3 yıl, 2. sınıfları okutuyorsa 2 yıl, 3. sınıfları okutuyorsa 1 yıl rotasyonu ertelenecek.