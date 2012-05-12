Öğretmenleri de okul yönetimine katacağız

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen ''Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı İstanbul 2012 Konferansı''nda yaptığı konuşmada, üniversite ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinin iyi bir örnek olduğunu söyledi.



Yeni yönetim anlayışlarının temelinde açık sistem mantığının olduğunu belirten Dinçer, ''Öğretmenlerimizi de okul yönetimine katmalıyız. Açık sistemin içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra öğretmen, öğrenci ve okul idaresi olsun istiyoruz. Yeni bir eğitim sistemi kurgulayacağız" dedi.

Dinçer, milli eğitime bakıldığında, hep olumsuz haberlerle gündeme geldiğinin görüldüğünü vurgulayarak, ''Hep bardağın boş tarafı görülüyor. Halbuki biz çok büyük bir camiayız. Olumsuz bir hadise koca camiaya mal edilmemelidir. Oysa ne kadar destansı olaylar da yaşanıyor o camia içinde. Ancak bu olumlu örnekler görülmüyor. Öyle öğretmenlerimiz, at sırtında en ücra köşelerde dolanarak kız çocuklarını okullu yaptı. Van depreminde birkaç öğretmenin öz verisi o kenti ayakta tuttu. Ancak bu kişilerin öğretmen olduğu görülmedi" diye konuştu.