Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Öğretmenleri de okul yönetimine katacağız

Bakan Dinçer, öğretmenleri de okul yönetimine katmaları gerektiğini belirterek, "Yeni bir eğitim sistemi kurgulayacağız" dedi.

Öğretmenleri de okul yönetimine katacağız

Bakan Dinçer, öğretmenleri de okul yönetimine katmaları gerektiğini belirterek, "Yeni bir eğitim sistemi kurgulayacağız" dedi.

12 Mayıs 2012 Cumartesi 15:00
507 Okunma
Öğretmenleri de okul yönetimine katacağız

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen ''Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı İstanbul 2012 Konferansı''nda yaptığı konuşmada, üniversite ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinin iyi bir örnek olduğunu söyledi. 

Yeni yönetim anlayışlarının temelinde açık sistem mantığının olduğunu belirten Dinçer, ''Öğretmenlerimizi de okul yönetimine katmalıyız. Açık sistemin içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra öğretmen, öğrenci ve okul idaresi olsun istiyoruz. Yeni bir eğitim sistemi kurgulayacağız" dedi.
Dinçer, milli eğitime bakıldığında, hep olumsuz haberlerle gündeme geldiğinin görüldüğünü vurgulayarak, ''Hep bardağın boş tarafı görülüyor. Halbuki biz çok büyük bir camiayız. Olumsuz bir hadise koca camiaya mal edilmemelidir. Oysa ne kadar destansı olaylar da yaşanıyor o camia içinde. Ancak bu olumlu örnekler görülmüyor. Öyle öğretmenlerimiz, at sırtında en ücra köşelerde dolanarak kız çocuklarını okullu yaptı. Van depreminde birkaç öğretmenin öz verisi o kenti ayakta tuttu. Ancak bu kişilerin öğretmen olduğu görülmedi" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 07:01
Anahtar Kelimeler:
Ömer DinçerOkulYönetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ