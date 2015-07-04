Öğretmenler için rotasyon süresi 15 yıla çıkarıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin rotasyonuna ilişkin 2014-2015 öğretim yılı için daha önce 12 yıl olarak belirlenen aynı eğitim kurumunda çalışma süresini 15 yıla çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin 18. maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılırken, ikinci ve üçüncü fıkraları değiştirildi. Buna göre, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, görev alanlarındaki eğitim kurumlarında performans değerlendirme sürecinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alacak.

İl milli eğitim müdürlüğü, nihai performans değerlendirmesinde başarılı ve başarısız olanların listelerini, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bildirecek.

Maarif müfettişi, aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını mesleki ölçütler bağlamında gözlemleyecek ve kendisine rehberlik edecek. Maarif müfettişi, rehberlik, gözlem ve incelemeleri doğrultusunda üç nüsha olarak dolduracağı formun bir örneğini muhafaza edecek, bir örneğini aday öğretmene, diğer örneğini ise aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne beş iş günü içinde teslim edecek.

Yönetmeliğin 19. maddesine eklenen fıkra uyarınca da aday öğretmenlere uygulanan sınav, ihtiyaç duyulması halinde coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak birden fazla il için bir veya birden fazla merkezde gerçekleştirilebilecek.

Sınav komisyonu

Yönetmeliğin 23. maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe göre de sözlü sınavın Bakanlık merkezinde yapılması halinde; sınav komisyonu, Sınav Koordinasyon Komisyonu başkanının görevlendireceği bir daire başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinden katılacak birer daire başkanından oluşacak.

İhtiyaç duyulması halinde üyelerden birinin yerine bir öğretim üyesi görevlendirilebilecek. Birden fazla komisyon kurulması durumunda, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında farklı birimlerden daire başkanı, şube müdürü, milli eğitim uzmanı veya şahsa bağlı eğitim uzmanı da komisyonlarda üye olarak görevlendirilebilecek.

Aynı usulle birer yedek üye belirlenecek. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılacak. Komisyon, başkanının belirlediği tarih ve gündemle toplanacak. Kararlar oy çokluğuyla alınacak. Komisyonun sekretarya hizmetleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

Sözlü sınavın illerde yapılması halinde; sınav komisyonu, il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği bir il milli eğitim müdür yardımcısı ya da ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında, il milli eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü veya şahsa bağlı eğitim uzmanı, ilçe milli eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, bir eğitim kurumu müdürü, bir öğretmen veya ihtiyaç duyulması halinde bir öğretim üyesinden oluşacak.

Sözlü sınav komisyonu üyeleri, il milli eğitim müdürünün teklifi, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün onayı ile görevlendirilecek. İhtiyaç duyulması halinde farklı illerden aynı düzeyde komisyon üyesi Bakanlıkça görevlendirilebilecek. Sözlü sınavın birden fazla il için bir veya birden fazla merkezde gerçekleştirilmesi durumunda ise komisyon üyeleri, sınavın yapıldığı il ya da illerde il milli eğitim müdürlüğü tarafından aynı usulle belirlenecek.

Rotasyon 15 yıla çıkarıldı

Yönetmelikte, kamuoyunda "rotasyon" olarak bilinen öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma sürelerini düzenleyen hükümlerinde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, aynı eğitim kurumunda adaylık dahil toplamda daha önce 8 yıl olarak belirlenen görev yapabilme süresi, 12 yıla çıkarıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, rotasyona tabi olacak öğretmenlerin görev süreleri de yeniden belirlendi.

Böylece, 2014-2015 öğretim yılı için daha önce 12 yıl olarak belirlenen aynı eğitim kurumunda çalışma süresi, 15 yıl olacak. Rotasyon, aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 15 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 14 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 13 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanacak.