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Öğretmene yazın 5 hafta eğitim

Bakan Dinçer, "Bu sene, okul kapandıktan sonra toplam 5 hafta süreyle 258 bin öğretmenimiz için eğitim programı tertip ediyoruz" dedi.

Öğretmene yazın 5 hafta eğitim

Bakan Dinçer, "Bu sene, okul kapandıktan sonra toplam 5 hafta süreyle 258 bin öğretmenimiz için eğitim programı tertip ediyoruz" dedi.

25 Mayıs 2012 Cuma 08:35
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Öğretmene yazın 5 hafta eğitim

     TOBB ETÜ öğrenci konseyinin düzenlediği konferansa katılan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bakanlığın yaptığı çalışmaları anlattı.
     Öğretmenleri kapsamlı bir seçme sürecinden geçirmeyi istediklerini ifade eden Dinçer, öğretmenlerin eğitim ve gelişim çabalarının önünü kesecek bugüne kadar hiçbir karar vermediklerini bildirdi.
     Öğretmenlerin bulunduğu ilde lisansüstü eğitim yapacağının altını çizen Bakan Dinçer, 5 yıl öğretmenlik tecrübesi yaşamadan bir kişinin eğitim açısından yüksek lisans almasının katkısı olmayacağını ifade etti. Öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora yapmasını teşvik ettiklerini vurgulayan Dinçer, şöyle konuştu:
     ''İl müdürlerine talimat verdim, yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğretmenlere izin vereceksiniz, ders programlarını buna göre ayarlayacaksınız diye.
     Biz, bu sene haziran ayının 8'inden sonra, okul kapandıktan sonra 3 hafta süreyle ve eylül ayında okul açılmadan iki hafta önce toplam 5 hafta süreyle, haftada 36 saat olmak üzere 258 bin öğretmenimiz için eğitim programı tertip ediyoruz. Bunu her yıl yapacağız, hatta ara dönemlerde yapacağız, hafta sonlarında yapacağız. Biz öğretmenlerin yetişmesi ve gelişmesi için elimizden geleni yapacağız.''

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 00:36
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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