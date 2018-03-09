Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117014
ALTIN
162.181
DOLAR
3.8208
STERLİN
5.2685
EURO
4.7001
Muslera şampiyonluk istiyor
Muslera şampiyonluk istiyor
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
Bol su tüketmek, böbrek taşı oluşumunu engelliyor
Bol su tüketmek, böbrek taşı...
Milli e-posta geliyor
Milli e-posta geliyor
Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri...

Öğretmene 'cinsel istismar'dan 87 yıl ceza

Üsküdar'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan sanık M.M, 7 kız öğrencisine yönelik "kamu görevlisinin çocuğa zincirleme cinsel istismarı" suçundan 87 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Öğretmene 'cinsel istismar'dan 87 yıl ceza

Üsküdar'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan sanık M.M, 7 kız öğrencisine yönelik "kamu görevlisinin çocuğa zincirleme cinsel istismarı" suçundan 87 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

09 Mart 2018 Cuma 13:25
0 Okunma
Öğretmene 'cinsel istismar'dan 87 yıl ceza

Üsküdar'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan sanık M.M, 7 kız öğrencisine yönelik "kamu görevlisinin çocuğa zincirleme cinsel istismarı" suçundan 87 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.M. ve avukatları katıldı. Mağdur çocukların aileleri ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.M'yi, 7 kız öğrencine yönelik eyleminden dolayı "kamu görevlisinin çocuğa zincirleme cinsel istismarı" suçundan 87 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Üye hakimden karara muhalefet şerri

Bu arada üye hakim Mustafa Arif Tokdemir, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi ve tahliye edilmesi yönünde mahkemenin kararına muhalefet şerhi koydu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin Üsküdar'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni, mağdurların da 2015-2016 eğitim-öğretim yılı dördüncü sınıf öğrencileri olduğu belirtiliyor.

İlkokul öğrencisi B.K.A'nın annesine durumu anlatması ve Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'ne şikayette bulunulması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, öğretmenin sınıfındaki 9 kız çocuğunun da cinsel istismara maruz kaldığının tespit edildi ifade edilen iddianamede, sanık M.M'nin, "kamu görevlisinin çocuğa cinsel istismarı" suçundan 150 yıldan 225 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarCinsel Istismar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'ByLock'çu 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı
'ByLock'çu 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı
SON KARDAN ADAMLAR...
SON KARDAN ADAMLAR...
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
FETÖ/PDY'nin esnaf ve mahrem yapılanmasına operasyon
FETÖ/PDY'nin esnaf ve mahrem yapılanmasına operasyon
Teröristlerin tanksavarla yaraladığı siviller güvenli köye getirildi
Teröristlerin tanksavarla yaraladığı siviller güvenli köye getirildi
Milli e-posta geliyor
Milli e-posta geliyor
YPG/PKK'lı teröristler sivillerin bulunduğu araca saldırdı
YPG/PKK'lı teröristler sivillerin bulunduğu araca saldırdı
PKK mensubu 3 terörist teslim oldu
PKK mensubu 3 terörist teslim oldu
DEAŞ hazırladı YPG patlattı
DEAŞ hazırladı YPG patlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ