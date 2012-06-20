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Öğretmene alan sınavı geliyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, öğretmen seçimine ilişkin ''MEB'in en çok ihtiyaç duyduğu 15-16 alanda, 2013'te alan sınavı yapacağız'' dedi.

Öğretmene alan sınavı geliyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, öğretmen seçimine ilişkin ''MEB'in en çok ihtiyaç duyduğu 15-16 alanda, 2013'te alan sınavı yapacağız'' dedi.

20 Haziran 2012 Çarşamba 15:00
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Öğretmene alan sınavı geliyor
TBMM Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplantısı, komisyon başkanı Halide İncekara başkanlığında yapıldı. 

Komisyon üyelerine ÖSYM'nin yapısı, yaptığı sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemleri hakkında bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Demir, komisyon üyelerinin sorularını da yanıtladı.
''Öğretmenlerin seçimi''ne yönelik bir soru üzerine Demir, ''Burada eleştiri aldığımız konu, matematik öğretmenlerinin de fizik öğretmeninin de müzik öğretmeninin de aynı testle belirlenmesi'' diye konuştu.
Testin içeriği hakkında da bilgi veren Demir, testlerin genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerini kapsadığını söyledi. Demir, şöyle devam etti:
''Sayın Milli Eğitim Bakanı göreve geldiğinden itibaren bir öğretmen yetiştirme stratejisi oluşturdu. Bir çalıştayla bunu kamuoyuyla da paylaştı. Öğretmen alan sınavı yapılması gerektiğini belirtti. Bu konuda karşılıklı olarak konuştuk. Tüm alanlarda sınav yapmanın zoruluklarını hepimiz biliyoruz, çünkü bir söylentiye göre 87, bir söylentiye göre 137, başka bir söylentiye göre ise 180'den fazla farklı alan söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın en çok ihtiyaç duyduğu 15-16 alanda, 2013'te alan sınavı yapacağız. Burada ne yapacağız? Genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimlerinin yanı sıra bir alanın nasıl öğretileceğine dair sorular soracağız ve o alanın kendisiyle ilgili sorular soracağız."

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 07:01
Anahtar Kelimeler:
Öğretmene Alan Sınavı Geliyor
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