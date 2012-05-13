Öğretim elemanı adayları ter döktü

ALES, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 81 kent merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek'te düzenlendi.

Saat 09.30'da başlayan sınav, 180 dakika sürdü. Sınavda adaylara, sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulandı.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ALES'e girmek gerekiyor.

Türkiye'deki lisansüstü eğitimi programlarında öğrenim görmek isteyenlerin de ALES'e katılması koşulu bulunuyor.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılıyor.

Adaylar, sınav sonuçlarını TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olacak.