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Öğrencilere suç örgütlerine karşı bilgilendirme

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası Diyarbakır'da Dicle Üniversitesine kayıt yapan öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü personellerince suç örgütlerine karşı bilgilendirildi.

Öğrencilere suç örgütlerine karşı bilgilendirme

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası Diyarbakır'da Dicle Üniversitesine kayıt yapan öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü personellerince suç örgütlerine karşı bilgilendirildi.

04 Eylül 2018 Salı 16:17
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Öğrencilere suç örgütlerine karşı bilgilendirme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Diyarbakır'da Dicle Üniversitesini kazanan öğrenciler, kente gelerek okula kayıt yaptırıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, kayıt yapılan binanın girişinde açılan stantta öğrenci ve ailelerini suç ile suç örgütlerine karşı bilgilendirdi.

Stantta görevli polis memuru, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gençlerin üniversite hayatını daha güzel bir şekilde geçirmesi ve suç örgütlerine katılmaması konusunda emniyet müdürlüğü olarak bilgilenmelerini sağlıyoruz. Kayıt yaptırmaya gelen öğrencilerimizi ilk olarak kapıda biz karşılıyoruz. Hedefimiz kayıt yaptırmaya gelen 6 bine yakın öğrencinin tamamına ulaşmak." dedi.

"Polis ağabeylerimiz bizimle çok ilgilendiler"

Üniversitenin Sağlık Yönetimi Bölümünü kazanan Özlem Cengiz, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her üniversitede yapılması gereken bir etkinlik. Polis ağabeylerimiz bizimle çok ilgilendiler, sohbet ettik. Çok mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendimi güvende hissettim"

Kayıt yaptırmaya gelen oğluna eşlik eden Halime Vural da emniyet görevlilerini gördüğünde rahatladığını vurgulayarak, "Polisi gördüğümde çocuğumun güvende olduğunu hissettim. Çocuğumun burada emin ellerde olduğuna inandım." dedi.

Kazandığı Mimarlık Fakültesine kayıt için annesiyle kente gelen Muhammed Ali Vural, "Polisi gören annemin gözü arkada kalmayacak." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
YKSYKS Yerleştirme Sonuçları
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