Öğrenciler 2 Ay Tatil Yapacak!

Ders saatleri ve okul süresi artıyor.

Bakanlık ayrıca 180 iş günü olan eğitim süresini de değiştirmek için çalışma başlattı.

Çalışmaya göre bir yıllık eğitim süresi yeniden belirlenecek.

Bir yıllık eğitim süresi 190-220 gün arasında olacak.

Vatan'ın haberine göre, öğretmenlere önceki gün video konferans sistemi ile bağlanan Bakan Ömer Dinçer, eğitim sisteminde köklü bir değişiklik yapacakları mesajını verdi.

Dinçer’in öğretmenlere verdiği bilgiye göre Bakanlık 43 gelişmiş ülkeyi incelemeye aldı ve Türkiye’nin en az eğitim süresi uygulayan ülke durumunda olduğunu tespit etti.

Bu tespitin ardından MEB yıllık 180 gün yani 36 hafta olan eğitim süresini diğer ülkelerdeki 190-220 gün seviyesine çekmek için çalışma başlattı.

İlkokul 1’den 8. sınıf sonuna kadar yıllık 720 saat ders süresinde de sınıflara göre düzenleme yapılacak.

Bu düzenlemelerin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.





Son Güncelleme: 13.06.2012 01:42