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ÖĞRENCİDEN SÜPER BULUŞ

Ortaokul öğrencisi engelliler için 'akıllı baston' hazırladı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, görme engelliler için ayrılan yola araç park edilmesine üzülen bir ortaokul öğrencisi görme ve işitme engellilerin güvenli ulaşımı için "akıllı baston'' geliştirdi.

ÖĞRENCİDEN SÜPER BULUŞ

Ortaokul öğrencisi engelliler için 'akıllı baston' hazırladı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, görme engelliler için ayrılan yola araç park edilmesine üzülen bir ortaokul öğrencisi görme ve işitme engellilerin güvenli ulaşımı için "akıllı baston'' geliştirdi.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 22:03
38 Okunma
ÖĞRENCİDEN SÜPER BULUŞ

BİLECİK Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir ortaokul öğrencisi görme ve işitme engellilere yönelik "akıllı baston'' tasarladı. Demirköy Osman Şıklar Ortaokulunda düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na "akıllı baston'' çalışmasıyla katılan 8. sınıf öğrencisi Ömer Teke, projeyle görme ve işitme engellilerin güvenli ulaşımlarını amaçladı. Ömer Teke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle Eskişehir'de gezerken görme engelliler için kaldırımda ayrılan yol üzerine park edilen araca bir engellinin çarpmasından etkilenerek bu projeyi hazırlamaya karar verdiğini söyledi. Teke, yaşadığı olayı proje öğretmeni İsmail Hakkı Tıngır'a anlatıp, destek istediğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Bastona sesli uyarının yanında titreşimle de ikaz eden bir sensör koydum. Yerleştirdiğim kamera, herhangi bir engele yaklaştığı zaman ses ile kaç metre kaldığını bastona taktığım kulaklıkla engelliye iletiyor. Söz konusu kişinin işitme engelli olduğunu düşünerek, bastonu tuttuğu yere titreşimle haber veren bir aparat yerleştirdim. Bu sayede rahatlıkla engellere çarpmadan önlemini alacak. Ayrıca bastonu aynı anda iki görme engelli kullanabilecek biçimde tasarladım. Çift ses çıkışlı ve kulaklık takma düğmesi de mevcut.''AA

AA

Anahtar Kelimeler:
ENGELLİLERE KOLAYLIKBastonAKILLI BASTONMucitİCAT
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