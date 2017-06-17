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Oğlunun sınava alınması için yalvardı

Sivas'ta oğlu LYS-2'ye geç kaldığı için sınav salonuna alınmayan baba, görevlilere önce yalvardı sonra tepki gösterdi.

Oğlunun sınava alınması için yalvardı

Sivas'ta oğlu LYS-2'ye geç kaldığı için sınav salonuna alınmayan baba, görevlilere önce yalvardı sonra tepki gösterdi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:36
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Oğlunun sınava alınması için yalvardı

Sivas'ta oğlu, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) kapsamında fen bilimleri alanında yapılan LYS-2'ye geç kaldığı için sınav salonuna alınmayan baba, görevlilere önce yalvardı sonra tepki gösterdi.

Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde fen bilimleri alanında yapılan LYS-2'ye girecek adaylar, sabah saatlerinden itibaren salonlara gelmeye başladı.

Sınava girecek adaylar arama noktalarından geçerek sınav salonlarına alındı.

Saat 10.00'da başlayacak sınava uygulanan "15 dakika" kuralı nedeniyle bazı öğrenciler geç kaldıkları için sınav salonuna alınmadı.

Oğlu bir dakika geç kaldığı için sınava alınmadığını söyleyen baba, görevlilere önce yalvardı, isteği kabul olmayınca da tepki gösterdi.

"Rica ediyorum, Allah'ınızı seviyorsanız kapıyı açın. Kızım, bu geç kalmış geç. Ya arkadaş gözlerini yiyim etme ya..." diyen baba, kapı açılmayınca görevlilere bağırmaya başladı.

"Ben bunun için hayatımı koydum geldim. 1 dakikayla bir şey olmaz." diye tepki gösteren baba, görevliler tarafından fakültenin önünden uzaklaştırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SivasLYSLYS-2
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