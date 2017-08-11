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'Oğlumu öldürenleri görünce sinirlerim bozuluyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde şehit edilen polis Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, "Oğlumu öldürenleri görünce sinirlerim bozuluyor. Tüm şehit anneleri olarak onların idamını istiyoruz." dedi.

'Oğlumu öldürenleri görünce sinirlerim bozuluyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde şehit edilen polis Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, "Oğlumu öldürenleri görünce sinirlerim bozuluyor. Tüm şehit anneleri olarak onların idamını istiyoruz." dedi.

11 Ağustos 2017 Cuma 10:00
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'Oğlumu öldürenleri görünce sinirlerim bozuluyor'

MUĞLA

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 3'ü firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasının ikinci oturumu başladı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan bazıları, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Mahkemenin savunmalarını hazırlamaları için vareste tutulmalarına karar verdiği sanıklar ise getirilmedi. Sanıklar, jandarma eşliğinde mahkeme salonuna alındı.

Sanıklar ve yakınları ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya başlandı. Duruşmaya şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat ve annesi Güzel Eker de katıldı.

Baba Eker, duruşma salonuna girişte gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların savunmalarını hazırlamadıkları gerekçesiyle zaman istediklerini ancak bu taleplerinin kabul edilmediğini söyledi. Sanıkların son çırpınışları olduğunu kaydeden Eker, mahkemenin en doğru kararı vereceğine inandıklarını vurguladı.

Anne Eker ise, "Şehit annesi olma en güzel mertebe benim için. Oğlumu öldürenleri görünce sinirlerim bozuluyor. Tüm şehit anneleri olarak onların idamını istiyoruz." dedi.

Duruşmada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları alınıyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, sanıkların, "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suikast GirişimiNedip Cengiz EkerGüzel Eker
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