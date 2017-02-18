Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın annesi Mukaddes Günak, "Oğlum cennetlik, onlar kendini düşünsün. Ben şehit verdim." dedi.

Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında Ahmet Oktay Günak'ın ailesi, otopsisi tamamlanan çocuklarının cenazesini Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundan aldı.

Günak'ın çok sayıda yakınının geldiği Adli Tıp Kurumu önünde Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakıldı.

"Vatan sağolsun" diyerek sık sık haykıran anne 26 yaşındaki Mukkaddes Günak, "İki çocuğum daha var. Ben onları da şehit veririm. Gönülleri hoş olmasın. Ateş burama düştü. İnşallah onlara da ateş düşer." diyerek gözyaşı döktü.

Mukaddes Günak, yaptığı açıklamada, oğlunu şehit verdiğini söyledi.

Teröristlere beddua eden Günak, "Allah belalarını versin. Onların da çocukları bizimki gibi olsun inşallah. Ben pişman değilim, ben şehit verdim. Oğlum cennetlik, onlar kendini düşünsün. Benim ciğerim yanmıyor, şehit annesiyim." diye konuştu.

Günak, oğlunun cenazesinin çıkarılışı sırasında, "Ah Oktay ah, sen daha küçücüksün. Seni böyle mi görecektim?" dedikten sonra fenalık geçirdi.

Günak'ın cenazesini alan aile, merkez Haliliye ilçesindeki Asri Mezarlığı'na defin işlemleri için götürdü.