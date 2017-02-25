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"Ödünç akılla bir yere varamayacağımızı kabul etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkalarının vicdanına, çalışmalarına bel bağlayamayız. Ödünç akılla, sipariş çalışmalarla bir yere varamayacağımızı artık kabul etmeliyiz." dedi.

"Ödünç akılla bir yere varamayacağımızı kabul etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkalarının vicdanına, çalışmalarına bel bağlayamayız. Ödünç akılla, sipariş çalışmalarla bir yere varamayacağımızı artık kabul etmeliyiz." dedi.

25 Şubat 2017 Cumartesi 15:09
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"Ödünç akılla bir yere varamayacağımızı kabul etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışında konuştu.

"Biz kendi tarihimizi yazmayınca, bizim edebiyat camiamız bu konuları eserlerinde işlemeyince maalesef başkalarına esir oluyoruz." diyen Erdoğan, "Bu ülke on yıllar boyunca 'Gece Yarısı Ekspresi' gibi üçüncü sınıf kara propaganda filmlerinin lekesini temizlemekle uğraşmıştır. Emin olun bu mücadele farklı bir şekilde bugün de devam ediyor. Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin uluslararası medya kuruluşları tarafından nasıl bir çifte standartla aktarıldığını eminim sizler de çok iyi biliyorsunuz. Teröristleri kahramanlaştıran, gerçek mağdurları yok sayan, ülkemizi ve devletimizi töhmet altında bırakan yayınların gerisinde art niyetli bir kurgu bulunuyor. Ülkemize yönelik bu tavrın en çarpıcı örneklerinden biri de kuşkusuz 15 Temmuz darbe girişimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"(15 Temmuz) O gece yaşananların farklı etkinlikler, farklı edebiyat ve sanat dalları aracılığıyla tekrar tekrar işlenmesi büyük önem arz ediyor. Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Her hadisede olduğu gibi bu konularda da başkalarının insafına, vicdanına, çalışmalarına bel bağlayamayız. Ödünç akılla, ödünç kavramlarla, sipariş çalışmalarla bir yere varamayacağımızı artık kabul etmeliyiz.

Gösterilen onca çabaya rağmen ülkemizdeki kitap okuma oranlarını arzu ettiğimiz seviyelere çıkaramadığımızı üzüntüyle ifade etmek durumundayım. Günde 3-5 saatini televizyona, çok daha fazlasını internete ayıran insanımızın kitap okumaya hasrettiği sürenin yılda 10 saati bulmaması bize asla yakışmayan bir tablodur. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen, bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülkenin kitap okuma oranının da buna uygun olması gerekir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan4. CNR İstanbul Uluslararası Kitap FuarıCnr
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