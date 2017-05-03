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Ödüllü şef Edirne tava ciğerini dünyaya tanıtacak

Edirne'ye gelen "Gourmand Book Awards" ödüllü ünlü şef Stalic Khankishiev, çalışmalarına tava ciğeriyle başladı.

Ödüllü şef Edirne tava ciğerini dünyaya tanıtacak

Edirne'ye gelen "Gourmand Book Awards" ödüllü ünlü şef Stalic Khankishiev, çalışmalarına tava ciğeriyle başladı.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:43
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Ödüllü şef Edirne tava ciğerini dünyaya tanıtacak

Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için Edirne'ye gelen "Gourmand Book Awards" ödüllü ünlü şef Stalic Khankishiev, çalışmalarına tava ciğeriyle başladı.

Khankishiev, gazetecilere yaptığı açıklamada,Türk mutfağındaki birbirinden lezzetli tatların tanıtımını yapmak için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'nin muhteşem ve büyük bir ülke olduğunu anlatan Khankishiev, Türk mutfağının sadece İstanbul'da yapılan yemeklerden ibaret olmadığını vurguladı.

Bursa, Edirne ve Gaziantep'te lezzet keşfine çıkacağını ifade eden Khankishiev, ''Türk yemekleri üzerine araştırmalarıma başladım. Yemeklerin çekimini de kendim yapıyorum. Çalışmalarım bittikten sonra birbirinden güzel lezzetleri bir kitapta toplayacağım. Başta Rusya'da tanıtımı olacak. Çünkü Rus halkında Türkiye'ye ve yemeklerine karşı büyük bir ilgi var. Zaten bir çoğuda buraya tatile geliyor.'' diye konuştu.

 Türk mutfağını dünyaya tanıtmak istiyor

Türkiye'nin bereketli topraklarının ve kadim mutfak kültürünün hayranı olduğunu belirten Khankishiev, dünyanın en önemli mutfakları arasında gördüğü Anadolu mutfağının izinde Bursa, Edirne ve Gaziantep'te lezzet keşfine çıkacağını anlattı.

Bursa'nın meşhur İskender kebabı, Edirne'nin dillere destan tava ciğeri ve Gaziantep’in lezzetiyle marka olmuş baklavası ve katmeri gibi birbirinden özel tatların arkasında yatan lezzet sırlarını araştıracağını ifade eden Khankishiev, Türk mutfağını tüm zenginliğiyle dünyaya tanıtmak istediğini vurguladı.

Edirne'de bir ciğercide çekimlere başlayan Khankishiev, ciğerin tadına hayran kaldığını söyledi.

''Edirne ciğeri çok güzel.'' diyen Khankishiev, ciğerin yapılışından servis edilişine kadar profesyonel çekimler yaparak bu lezzeti dünya ile buluşturacağını sözlerine ekledi

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk MutfağıÖdüllü şefGourmand Book Awardsşef Stalic KhankishievTava Ciğeri
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