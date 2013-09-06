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ODTÜ'de yapılan taciz ve öğrenim hakkına saldırı

YÖK Başkanı Çetinsaya, ODTÜ'de yaşanan başörtülü öğrencilere sözlü saldırı gibi olaylara izin vermeyeceklerini söyledi

ODTÜ'de yapılan taciz ve öğrenim hakkına saldırı

YÖK Başkanı Çetinsaya, ODTÜ'de yaşanan başörtülü öğrencilere sözlü saldırı gibi olaylara izin vermeyeceklerini söyledi

06 Eylül 2013 Cuma 16:14
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ODTÜ'de yapılan taciz ve öğrenim hakkına saldırı

ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, ODTÜ'de başörtülü öğrencilere sözlü saldırıya ilişkin üniversitelerde bu tür olayların yaşanmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Başörtüsü taktığı için baskı gören öğrencilerin olduğu bir utanç tablosunu Türkiye'nin bir daha yaşamayacağını vurgulayan Çetinsaya, yapılanın doğrudan bir taciz ve öğrenim hakkına saldırı anlamına geldiğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 16:14
Anahtar Kelimeler:
ODTÜ
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erkan ozkan 2013-09-06 18:42:32

ben laik gorusu savunan,ataturkcu bir turk olarak sunu diyorum,elhamdurillah muslumanim,bas ortusu ve islam dusmani olan insanlar ataturkculugun arkasina siginarak insanlara baski yapmasinlar,ataturk ve silah arkadaslari onca mucadeleyi ve bu millet 2 milyon sehiti bu vatan ve milleti icin verdi,herkesin her hakki olmali,bir ataturkcu olarak,unv deki bas ortusu sorununun bitmesini istiyorum,kalksin artik yasaklamalar,atamiz olsa herseyden once vatandasin istegine kulak asardi !!!

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