ODTÜ'de yapılan taciz ve öğrenim hakkına saldırı

ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, ODTÜ'de başörtülü öğrencilere sözlü saldırıya ilişkin üniversitelerde bu tür olayların yaşanmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Başörtüsü taktığı için baskı gören öğrencilerin olduğu bir utanç tablosunu Türkiye'nin bir daha yaşamayacağını vurgulayan Çetinsaya, yapılanın doğrudan bir taciz ve öğrenim hakkına saldırı anlamına geldiğini kaydetti.



