ODTÜ'de polis müdahalesi

ANKARA



ODTÜ arazisindeki bazı ağaçların söküleceği gerekçesiyle yola engel olmak için yerleşkenin 100. yıl girişinde gösteri yapan gruptan bazı kişiler polise taş attı. Bunun üzerine Çevik Kuvvet polisleri gruba biber gazıyla müdahalede bulundu.



Müdahale üzerine gruptakiler yerleşkenin içerisine çekildi. Bu sırada başına taş isabet eden fotomuhabiri Rıza Özel hafif şekilde yaralandı.





AA