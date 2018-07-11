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ODTÜ'deki hakaret içerikli pankarta 4 tutuklama

ODTÜ mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ODTÜ'deki hakaret içerikli pankarta 4 tutuklama

ODTÜ mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:56
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ODTÜ'deki hakaret içerikli pankarta 4 tutuklama

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden pankartı taşıyan D.C.Y, B.A. ve F.E.D. ile pankartı hazırladığı tespit edilen Ö.K, tutuklandı. Pankartı bastığı belirlenen Ş.D. ise serbest bırakıldı.

ODTÜ'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankart taşınmasıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiODTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana Yönelik Hakaret
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